Ha combattuto il figlio del suo ex rivale. Non crederai a quale canzone ha inventato.

La lotta tra Dawid “Crazy” Załęcki e Patryk “Wielki Bu” Masiak secondo le regole K-1 con guanti piccoli sembrava una lotta tra Davide e Golia. Alla pesatura di venerdì Big Bu pesava 132,2 kg, ovvero 37 kg in più di Załęcki, che ha diversi anni più di lui.

Un ulteriore vantaggio di questo combattimento è stato il fatto che “Big Bu” ha insultato il figlio di Załęcki, Denis in Clout MMA 3. Poi il suo avversario è caduto al tappeto più di 20 volte e i giudici hanno deciso di porre fine al combattimento al secondo turno. Tuttavia, Załęcki ha avuto l'opportunità di affrontare avversari più duri ed esperti e in Clout MMA 2 ha pareggiato con il famoso kickboxer Tomasz Sarara.

Tuttavia, la battaglia in sé non durò a lungo. Masiak ha provato ad accorciare le distanze come previsto, e Załęcki ha tentato la sua occasione con rapidi contropiedi. Alla fine il duello fu quasi identico allo scontro tra “Big Bu” e Załęcki. David è caduto a terra diverse volte, anche diverse volte senza che il suo avversario lo colpisse.