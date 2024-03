Gli scienziati stampano per la prima volta la pelle viva direttamente su una ferita

Gruppo di ricerca Ha iniziato dal tessuto adiposo perché è un componente importante della matrice extracellulare. Queste proteine ​​e molecole extracellulari sono responsabili della struttura e della stabilità dei tessuti, quindi sono state il primo ingrediente dell'inchiostro utilizzato per stampare la pelle. Da questo tessuto adiposo gli scienziati hanno anche ottenuto cellule staminali, capaci di trasformarsi in diversi tipi di cellule a seconda delle condizioni ambientali, che sono diventate il secondo componente del bioinchiostro. Il terzo ingrediente della miscela era una soluzione coagulante contenente fibrinogeno, che aiuta gli altri ingredienti a legarsi al sito della lesione.

Ogni componente è stato caricato in una camera separata nella biostampante per attendere il proprio turno. Innanzitutto, gli scienziati hanno stampato lo strato inferiore della pelle, il tessuto sottocutaneo, costituito da tessuto connettivo e grasso. Poi è arrivata la volta dello strato del derma, che si trova sopra il tessuto sottocutaneo, a L’epidermide, la parte visibile della pelle, non ha avuto bisogno della biostampa 3D e si è formata entro due settimane.



Come hanno spiegato in un comunicato stampa, hanno stampato direttamente sul sito della lesione, con l’obiettivo di creare tessuto sottocutaneo che aiuti la guarigione delle ferite, la produzione di follicoli piliferi, la regolazione della temperatura e altro ancora. E sembra così L'esperimento è stato un completo successoPerché dopo il tempo specificato hanno notato anche che nel tessuto sottocutaneo c'era una “nuova crescita”, cioè l'inizio dello sviluppo dei follicoli piliferi.









La ricerca lo ha dimostrato Le cellule staminali di derivazione adiposa sono strettamente correlate ai follicoli piliferiii Può alimentare la loro crescita rilasciando fattori di crescita. Gli scienziati stanno ora lavorando per “fare progressi in modo che i follicoli piliferi maturino con densità, direzione e crescita gestibili”.

Riteniamo che questa tecnologia possa essere utilizzata in dermatologia, trapianto di capelli, chirurgia plastica e ricostruttiva e possa portare a risultati molto più estetici. Con funzionalità di bioprinting completamente automatizzate e materiali di grado clinico, questa tecnologia potrebbe avere un impatto significativo sulla traduzione clinica della pelle ricostruita con precisione.

Concludono i ricercatori.