Ha colpito “Wallace” e ora ha fatto il suo debutto in American Punch Down

prendere a pugni È un’associazione polacca che organizza festival, in cui i giocatori si schiaffeggiano in pubblico. Niente guanti, nessun modo per evitare un colpo, nessuna difesa. Siamo stati recentemente informati che la federazione ha deciso di trasferirsi dagli Stati Uniti Si chiamerà lotta a schiaffi campionato.

La prima cerimonia dei duelli in lista negli Stati Uniti. C’è stato un palo che ha colpito Wallos.

Sabato 5 marzo primo Questa unione è avvenuta. Era presente l’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger e YouTuber Logan Paoloche divenne il suo volto. Quest’ultimo ha commentato i duelli a mani aperte.

La reazione di Logan Paul si è rivelata un successo sui social media. Lo YouTuber, che ultimamente è stato un po’ più audace sul ring professionale, è rimasto sorpreso quando Toth ha perso conoscenza dopo essere stato scioccato da Mad Maza. “È ridicolo e sta accadendo ora”, ha scritto su Twitter.

Abbiamo visto scene simili molte volte durante PunchDown in Polonia. Knockout per Artur’ Waluś Walczak, in Risultati Ha subito gravi danni cerebrali ed è caduto in coma. Ex uomo forte bip 26 novembre all’età di 46 anni. Da allora, in Polonia non si è più celebrata questa unione.

David Zalosky, che ha rovesciato con la canzone “Walus”, si è esibito anche allo Slap Fight Championship. Il polacco Koa hawaiano “Da Crazy Hawaii” ha sconfitto Vernes.

La festa dello Slap Fighting Championship ha ricevuto un’ampia copertura negli Stati Uniti. È stato trasmesso sul canale YouTube di Paul Logan e ha raccolto oltre due milioni di visualizzazioni.

