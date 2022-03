Ministero della Difesa ucraino: un generale russo viene ucciso nella battaglia di Kharkiv [RELACJA]

Il generale Valery Zalushny, comandante delle forze armate ucraine, ha abbattuto due aerei militari russi su Kiev. Il terzo round di colloqui di pace tra Ucraina e Russia si è svolto vicino a Brest, in Bielorussia. A sua volta, secondo il ministero della Difesa ucraino, un generale russo è stato ucciso nella guerra a Kharkiv. Le ultime informazioni sulla situazione in Ucraina possono essere trovate nel nostro rapporto.









Un veicolo militare ucraino passa attraverso un posto di blocco nella regione di Kiev

/Filippo Romano /PAP/EPA



Raccogliamo per te minuto per minuto le ultime notizie dalle città ucraine, i rapporti dei nostri inviati speciali e le reazioni e i commenti internazionali. Nei nostri rapporti troverai foto e video direttamente dall’Ucraina.

Terzo round di colloqui di pace tra Ucraina e Russia [RELACJA 07.03.2022 – cz. 1]

Gli ucraini hanno abbattuto due aerei militari russi su Kiev [RELACJA 07.03.2022 – cz. 2]

Foto in movimento da Odessa. L’uomo dice addio alla sua famiglia alla stazione dei treni e resta a difendere la sua città.

Più di 106 milioni di euro in aiuti alle vittime dell’invasione russa dell’Ucraina sono stati raccolti dai media olandesi durante la campagna “Insieme per l’Ucraina” di lunedì.

Dall’inizio della guerra, la difesa aerea ucraina ha abbattuto 52 caccia nemici e 69 elicotteri russi, secondo Ukrainform.

Durante gli attacchi aerei su Kharkiv, un missile ha colpito un canile. Secondo i volontari, cinque giardini sono stati distrutti, cinque cani sono morti sotto le macerie, circa sei sono rimasti feriti e cinque animali sono fuggiti. NEXTA dice che c’erano un totale di 293 cani al centro.

NEXTA riferisce che 11 volontari bielorussi andranno a combattere per l’Ucraina.

Volodymyr Zhelensky ha consegnato premi a 96 soldati ucraini con decorazioni di stato, secondo Ukrainform.

1.800 rifugiati, principalmente donne e bambini, sono saliti a bordo del treno da Leopoli a Olcus (Piccola Polonia) dal lunedì al martedì. Stanchi, sono andati al padiglione, dove c’è una reception e cibo caldo.

“Se Vladimir Putin pensa che l’esercito russo spezzerà la volontà e il sentimento dei difensori ucraini demolendo case e uccidendo civili, si sbaglia di grosso. Come mi ha detto Volodymyr Zhelensky, ogni casa è stata distrutta e poi ogni vittima è stata uccisa. – Il presidente Andrzej Duda ha scritto su Twitter.

Abbiamo preparato un migliaio di posti per i figli dei profughi ucraini; In questo momento, quindici bambini sono iscritti alle scuole primarie, ha affermato Łukasz Kołodziej del municipio di Bulawi. A Łuków è organizzato un gruppo di scuola materna per 30 bambini.

Reuters riferisce che lunedì la banca centrale portoghese ha incaricato le banche di congelare i conti di persone e società soggette a sanzioni imposte alla Russia.

Un altro quarto treno di aiuti per la città alleata di Zhytomyr in Ucraina è partito lunedì da Płock. Come prima, i doni saranno consegnati a Lublino, dove saranno riconfezionati sull’autobus che trasporta i profughi di Żytomierz, e poi, con l’assistenza umanitaria, restituiti.

Durante la sessione di due giorni, che inizia martedì, Sejm, tra gli altri, ha annunciato un piano del governo per sostenere i rifugiati dall’Ucraina.

A Sumi, il missile ha colpito la casa.

Registrato in Ochtyrka.

La sessione di lunedì a Wall Street si è conclusa con un forte calo degli indici chiave. Gli investitori stanno valutando gli effetti dell’embargo sul petrolio russo come parte delle sanzioni della Russia sull’occupazione dell’Ucraina e sono preoccupati per la traduzione della guerra in Ucraina e l’aumento dei prezzi delle materie prime nell’economia mondiale.

Durante il suo discorso, Volodymyr Zhelensky ha mostrato come è Kiev di notte.

Un generale russo è stato ucciso vicino a Kharkiv. Il Mag. Gen. Vitaly Gerasimov ha preso parte alla seconda guerra cecena, alla guerra in Siria e all’annessione della Crimea.

In Italia, lunedì il ministro dell’Interno Lucian Lamorgis ha dichiarato che sono state prese misure per consentire ai profughi di guerra dall’Ucraina di sequestrare le proprietà sequestrate alla mafia. Più di 17.000 persone sono arrivate in Italia dall’inizio dell’occupazione russa dell’Ucraina. Rifugiati.

Il ministero della Difesa russo annuncia il cessate il fuoco locale dall’Ucraina alle 7 GMT (8:00 ora polacca) di martedì, consentendo ai civili di evacuare attraverso i corridoi umanitari – Rapporti AFP lunedì sera.

“La Federazione Russa annuncia il cessate il fuoco dalle 10:00 ora di Mosca”, Per evacuare i civili da Kiev, Sumi, Kharkiv, Mariupol e Chernihiv – Ha annunciato il Dipartimento responsabile delle operazioni umanitarie in Ucraina.