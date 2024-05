Livello di allerta più alto. Appello dell’IMWM, attenzione al meteo pericoloso. Stanno arrivando le tempeste

L’Agenzia meteorologica e per la gestione delle acque ha alzato il livello di allerta a tre per la parte settentrionale della Grande Polonia e i distretti dei voivodati di Kujawsko-Pomorskie e Lupus. Si prevede che i temporali porteranno fino a 80 millimetri di pioggia forte e 70 millimetri di vento. Chilometri all’ora e grandine.

Guarda il video Sai come comportarti durante un temporale?

IMWM sulle tempeste: allerta molto alta

Il livello di allerta più elevato si applica ai seguenti poviat: Strzelce-Drezden, Czarnowo-Trzcianecki, Piła, Chodzież, Obornicki, Gniezno, Wągrowiec, Żnin e Mogilno. L’allerta è stata lanciata per forti piogge.

Sulla cintura sotto la costa, via Stettino Grudzi±dz, Elbl±g e Olsztyn, dove è in vigore un secondo livello di allerta. Allo stesso modo nelle periferie centro-meridionali e sud-orientali della Polonia.

Allerta meteo per il 20 maggio. A partire dalle 13:30 Fonte: IMWM

Dov’è la tempesta? Viene mostrato dal radar IMWM

sul sito dell’IMWM Puoi controllare dove i radar stanno registrando i fulmini. Lo screenshot qui sotto è delle 13:10. Mostra che le tempeste sono già apparse, tra le altre: a sud di Bydgoszcz, Poznań e Konin, Słupsk e Chełm.

Fulmini, dati dai radar IMWM. 20 maggio 2024 alle 13:10. Fonte: IMWM, https://meteo.imgw.pl/dyn/index.html#group=radar¶m=cmax&loc=52,19,7

Gli avvisi di tempesta sono in vigore oggi per la maggior parte dei voivodati in Polonia. Solo i voivodati della Bassa Slesia e dell’Opole sono sicuri. Secondo la meteorografa dell’IMWM Ewa Łapińska, in alcune località i temporali potrebbero essere molto violenti. “Nella maggior parte del paese, i temporali porteranno fino a 35 litri d’acqua per metro quadrato. Tuttavia, nell’entroterra – dalla Pomerania occidentale attraverso la Polonia centrale al nord-est e sud-est, potrebbero cadere 50 litri d’acqua per metro quadrato”, – ha detto l’esperto. Oltre alla pioggia potrebbe esserci grandine.