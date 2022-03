Guerra Ucraina-Russia. Camion per la Bielorussia e la Russia. “Verificato nei minimi dettagli”

Rispondendo a una domanda sul traffico di camion verso il confine russo, il vice capo del ministero dell’Interno e dell’amministrazione ha sottolineato che dovrebbero essere tutti completamente verificati dai servizi polacchi.

“Ogni camion che entra nello spazio tra Russia e Bielorussia deve essere completamente controllato dalla guardia di frontiera polacca e dai servizi doganali polacchi”, ha detto Maciej Wąsik in una conferenza stampa. “Lo fa”, ha sottolineato.

– Ci sono linee, è difficile. Mi congratulo con quegli attivisti che ora sono al confine – ha detto, riferendosi all’opposizione degli attivisti Intercettato da camion bielorussi e russi al confine polacco-bielorusso. – Credo fermamente che tutte le operazioni alla frontiera vadano svolte con molta attenzione – ha affermato il vicedirettore del ministero dell’Interno e dell’amministrazione.

Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha parlato anche dei controlli completi sul confine polacco-bielorusso dopo l’incontro triangolare di Lublino. Oltre al capo del governo polacco, ai colloqui hanno partecipato il primo ministro lituano Ingrida Simonide e, in lontananza, il primo ministro ucraino Denis Smyhol.









Moraviki ha chiesto sanzioni più severe contro la Russia. Ha ricordato l’incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il primo ministro canadese Justin Trudeau la scorsa settimana. – E qui ti assicuro che la pensiamo allo stesso modo su questi Le sanzioni devono essere inasprite, il che danneggerà ulteriormente l’economia russa – Disse il capo del governo.

Nel mezzo di queste sanzioni, ha affermato: “Siamo anche preparati – ed esortiamo i nostri partner europei a fare lo stesso per introdurre maggiori restrizioni commerciali”. – Sono già lì, al confine polacco-bielorusso, ogni camion, ogni DIR viene controllato in ogni modo possibile, non solo i rifornimenti militari, ma la cosiddetta natura viene trasportata lì. Doppio usoPuò essere usato per scopi militari, ha detto. Ha sottolineato che la lettera non era un segnale di un’indagine antitrust formale sulle azioni di Putin.

Doppi prodotti Le applicazioni sono quelle progettate dal produttore per applicazioni civili ma possono essere utilizzate dagli utenti per scopi militari, ad es. Nella costruzione, produzione o ricerca e sviluppo di armi di distruzione di massa o moderne armi convenzionali.

In precedenza, il maresciallo del Senato Tomas Khrotsky ha parlato di camion diretti in Russia e Bielorussia. Krotsky ha detto ai giornalisti di essere “disgustato dalla mancanza delle nostre sanzioni” quando si riferiva alle notizie secondo cui i rifugiati ucraini stavano bloccando i valichi della Polonia verso la Bielorussia per non consentire ai camion bielorussi e russi di trasportare droga, cibo e pezzi di ricambio per i militari. Governo”.







– I camion trasportano migliaia di persone che trasportano “equipaggiamento da combattimento segreto”. Nessuno lo controlla. O prendiamo sul serio gli ostacoli o no – Aggiunto.

I rappresentanti del KO Michał Szczerba e Dariusz Joński hanno annunciato lunedì che tra il 24 febbraio e l’8 marzo, 22.500 camion erano entrati in Bielorussia attraverso due valichi polacchi a Korosin e Poprovnik.

Szczerba e Joński hanno annunciato in una conferenza stampa di aver esaminato la National Revenue Administration perché volevano scoprire cosa stava succedendo. Confine polacco-bielorusso e polacco-russo – Per quanto riguarda Trasporto. – Vediamo camion che attraversano il confine polacco e abbiamo deciso di verificare se questi prodotti, queste tecnologie, l’elettronica importata in Russia e nella regione della Bielorussia sono meticolosamente controllati secondo l’elenco delle sanzioni – Sherpa.







– Per quanto riguarda i valichi di frontiera con la Bielorussia, si trovano a Korosin e Poprovnik. Abbiamo controllato il periodo tra il 24 febbraio, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, e l’8 marzo. Durante questo periodo, 14.291 veicoli hanno attraversato il confine polacco con la Bielorussia sul Korosin e nell’ultimo giorno c’erano 200 veicoli – ha affermato Szczerba.

“Gli ostacoli non dovrebbero essere una fantasia”, ha affermato Ayonsky. “Nel frattempo, sulle strade polacche, vediamo numerosi camion attraversare il confine con la Bielorussia e la Russia, sostenendo il regime di Putin e la macchina da guerra che uccide persone innocenti”, ha detto. Secondo lui, dal 24 febbraio all’8 marzo, 8307 camion hanno attraversato il confine a Poprovniki. Questo è ciò che significa In tutto, più di 22.500 camion sono passati da Koroskin e Poprovnik durante questo periodo.

– Naturalmente, siamo nell’unione doganale e in Schengen, quindi tutto questo dovrebbe essere regolamentato a livello europeo – ha affermato Ioński. – Tuttavia, oggi dovrebbero tenersi consultazioni a livello politico per ulteriore materiale. Il numero di ostacoli non era sufficiente, quindi un gran numero di camion, ha affermato.







Per ora – come ha detto Jhonsky – la risposta dei funzionari doganali polacchi a questa situazione Aumento del numero di studi sia in Koroszczyn che in Bobrowniki. – Garantiamo che il numero delle ispezioni aumenterà ogni giorno – Sub Co. – Nel contesto della guerra, la fiducia nella dichiarazione dovrebbe essere bassa – ha aggiunto Szczerba.

– Avviare un dibattito sulle sanzioni alla Bielorussia e ad altri beni destinati alla Russia è un compito dell’intera classe politica – ha affermato Ioński.

– Chiediamo al Primo Ministro Moraviki di accettare un ruolo di coordinamento nell’Unione europea. Ci auguriamo che la categoria dei prodotti per la salute venga ampliata – ha affermato Szczerba.

Lunedì, il vice portavoce del PiS Radosław Fogiel ha affermato che la Polonia si aspetta che l’UE chiuda il traffico stradale verso Russia e Bielorussia.