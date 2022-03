Gumtree.pl portale znika z Polski – od kiedy? Termine, dati

Po 18 latach z polskiego internetu zniknie serwis ogłoszeniowy Gumtree. Strona ma zostać zamknięta w kwietniu. Da non perdere tygodnia na portalu nie można już dodawać nowych ogłoszeń.

Gumtree będzie obkini 18 lat. Od kilku dni nie można dodawać nowych ogłoszeń, a te dostępne obecnie, których jest około 265 tys., będą aktywne do 7 kwietnia.

Gumtree.pl to brytyjski serwis, na którym zamieszczane były przeważnie darmowe ogłoszenia internetowe, poza ofertami w dziale pracy. Na Wyspach strona została uruchomiona w marcu 2000 roku. Jej celem było łączenie ludzi, którzy planują się przeprowadzić do Londynu lub dopiero co przybyli do tego miasta i potrzebowali pomocy w znalezieniu mieszkania lub pracy. Na polskim rynku serwis działał od 2004 roku.