Questo è assolutamente da vedere! Bocheński controlla la password di Biejat

Durante il dibattito dei candidati sindaco di Varsavia, organizzato da Kanał Zero, ha avuto luogo un interessante scambio tra Magdalena Biejat (ala sinistra) e Tobiasz Bocheński (PiS) sulla politica abitativa. Rafał Trzaskowski (PO) è assente durante il dibattito.

Boczenski non è d'accordo con l'ipotesi del rappresentante di sinistra riguardo alla definizione dei criteri che devono soddisfare i beneficiari della sua proposta di progetto di alloggio a Varsavia.

Leggi anche: Scontro in studio! Bocheński risponde a Biejat: “Il maresciallo è di sinistra e dà un'interpretazione molto illogica delle mie parole”.

Devi iniziare da qualche parte! Questo è un piano che per ora è sul tavolo

– Illustrato da Magdalena Piaget.

Ciò però non ha convinto il candidato PiS, che si è concentrato su temi specifici.

No, lo dico da professionista, da uomo che ha gestito voivodati con budget multimiliardari: non si può nemmeno scegliere.

– Risponde Tobiasz Bocheński.

Il candidato PiS ha utilizzato un esempio interessante.

Non puoi nemmeno dire come sceglierai. A meno che tu non scelga un dado Warhammer d20 e tiri e scelga i numeri