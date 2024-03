Gli attuali dati non ufficiali indicano che i risultati di entrambi i candidati sono molto uguali. Dopo lo spoglio dei voti ha ottenuto l'85%, mentre nei comitati elettorali Korchuk, che non era mai arrivato primo nei sondaggi preelettorali, ha ottenuto il 39,28%. Elettori e Pellegrini 39.07.

I commentatori sottolineano che i voti dei comitati nelle principali città: Bratislava e Kosice non sono ancora stati conteggiati.

Dei restanti sette candidati, il miglior risultato è stato ottenuto dall'ex giudice della Corte Suprema, descritto come un populista nazionalista filo-russo, Stefan Harabin. Secondo i media si prevede che Pietro Pellegrini vorrà candidarsi per i suoi elettori.

Elezioni presidenziali in Slovacchia

Nove candidati si sono presentati alle elezioni. Del gruppo originario di 11 persone accettate dalla Commissione elettorale, due si sono ritirate. Tra gli altri, il maggiore sostegno preelettorale è stato ottenuto dall'ex primo ministro ed attuale presidente del Parlamento Peter Pellegrini, che è il politico più popolare in Slovacchia, e dall'ex ministro degli Esteri ed ex diplomatico Ivan Korčuk, che – in caso di una All'uscita – e i risultati del sondaggio saranno confermati – passerà al turno successivo.

Gli esperti stimano che l’Ucraina sia stata un fattore critico nella campagna elettorale, e i principali rivali concordano sul fatto che abbia bisogno di aiuto.

Tra loro c'è un accordo sul fatto che la Russia è un aggressore e che è necessario cercare soluzioni che portino ad una pace giusta. Su questo sono d'accordo, ma non su come ottenerlo, ha detto il politologo slovacco Marian Sekerac in un'intervista all'agenzia di stampa polacca. A suo avviso Pellegrini non ha avuto una presenza chiara prima delle elezioni, dato che praticamente non ha fatto campagna elettorale.

“Aveva cartelloni pubblicitari che lo facevano sorridere. Non aveva bisogno di altro, ha detto il politologo, e che il 'lavoro sporco' lo ha fatto per lui il primo ministro Robert Fico.”

I politologi concordano sul fatto che i rischi legati al voto di sabato sono molto alti. Il prossimo presidente, che probabilmente sarà eletto entro due settimane, potrebbe sostenere le decisioni dell'attuale esecutivo, oppure tentare di controbilanciare, se non negare, in misura modesta, i poteri del capo di Stato slovacco.

Puoi votare solo all'interno del paese. Non sono state introdotte disposizioni per le elezioni postali. La presidentessa Zuzana Čaputová si è dimessa dalla lotta per la rielezione. Il suo mandato quinquennale termina a metà giugno.