Iga Svetek ha sconfitto Camila Giorgi nel terzo turno del torneo di Miami

Iga Svetek – Kamila Giorgi 6:1, 6:1

Lo scontro tra Świątek e Giorgi avrebbe dovuto svolgersi venerdì, ma a causa della forte pioggia è stato rinviato a sabato.

Quel giorno ci furono anche problemi meteorologici. Il nostro giocatore avrebbe dovuto giocare intorno alle 20:30. Alla fine sono entrato in tribunale dopo le 23:00, ora locale.

Un ottimo inizio di Natale

È iniziato alla grande per Świątek, perché è stato un risultato enorme. L'italiana ha commesso così tanti errori con il suo passaggio che l'ha perso. Il Polish Express a Miami era partito. In un istante, il giocatore in cima alla classifica vinse la partita n. 2, concludendola con uno straordinario calcio di rovescio. 2-0 per iniziare. È stato fantastico, poi meglio.

L'italiana aveva costantemente problemi con il servizio. Ha registrato il suo quinto doppio fallo dopo i primi 15 minuti di gioco. A questo livello è imperdonabile. Per Svetek, questa era acqua per il mulino. Era avanti 3-0. Tre match e due break per la leader WTA.

La carriera di Iga era ben avviata. Ha vinto la partita successiva con un punteggio pari a zero. L'italiana sembrava impotente e la sua espressione sembrava come se volesse porre fine alla partita. Si ricompose. Finalmente ha fatto qualcosa, finalmente con la sua dichiarazione. Poi ha spaventato molto il leader e l'ha sorpresa con la sua forza e precisione. Era vicino allo sfondamento. Con un rovescio perfetto, Świątek non si è nemmeno arreso. La Giorgi era già sul 40-0, ma non con l'Iga in quei numeri. Ha recuperato le sconfitte ed è andata 5 a 1. Ha concluso la prima partita di 37 minuti con un dritto lungolinea. Precisione e classe.

Świątek ha seguito l'esempio

Nel secondo set il quadro della partita non è cambiato. Entrambe le tenniste hanno mantenuto il servizio fino al quarto game, finché l'italiana ha lasciato cadere di nuovo (un altro errore di doppio servizio!) e si è concessa una pausa. Świątek era inarrestabile, aggressiva e molto veloce, e continuava a mandare la palla da una parte e poi dall'altra del campo, costringendo il suo avversario a correre. Ha funzionato. Era già in vantaggio per 3:1.

Dopo altre tre partite senza molta storia, con un'altra pausa dalle tue labbra, la partita era finita. Controllo completo del numero 1 tra i tennisti. 6:1, 6:1.