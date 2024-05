Il tecnico italiano ha salutato il club polacco. L’erede è una stella ancora più grande

Gardini è arrivato al Sakra in un momento difficile della stagione 2022/2023. Il reclutamento dell’inglese Joel Banks si è rivelato un completo fallimento. Quando ha lasciato la squadra era al 12° posto. Non è cambiato molto sotto le mani di Gardini. Lo Skra ha concluso il campionato nella stessa posizione ma ha raggiunto le semifinali di Coppa CEV.

L’italiano, però, rimase per un’altra stagione Bełchatów non si è qualificato per i playoff per il secondo anno consecutivo. Era vicino, ma hanno perso una vittoria nel turno regolare e alla fine sono finiti noni. Nel corso della stagione l’Interia ci ha comunicato che il contratto con i Giardini non sarebbe stato prolungato. Sacra ha negoziato con Gheorghe Cretu e il tecnico rumeno sarà il successore dell’italiano.