Confezione da toilette PSG. L’allenatore in Occidente, Qatar, pulisce Pique Bla

I tifosi del Paris Saint-Germain erano arrabbiati con i giocatori e il presidente del club dopo la loro sconfitta Champions League. stadio Il Parco dei Principi cadde vittima di vandaliHa insultato Nasser Al-Khelaifi e Leonardo, il direttore sportivo. Inoltre, i fan hanno fischiato Neymar e Leo Messi un’ultima volta incontro Con Girondins Bordeaux (3-0). Poco dopo la partita con il Real Madrid si è avuta notizia di una faida tra Neymar e Gianluigi Donnarumma, ma Il brasiliano ha tagliato velocemente le voci abbandonando la corrispondenza privata con l’italiano. Tuttavia, questo è solo l’inizio dei problemi del PSG.

Roman Molina parla direttamente della situazione del Paris Saint-Germain. Risponde alle voci su Messi. “Le persone mentono”

giornalista francese Molina romana È stato ospite del programma “Carrusel Deportivo” della radio spagnola Cadena SER. Molina ha ammesso direttamente che i funzionari del PSG erano arrabbiati dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Il Qatar ora ha grossi problemi. Tutti sono arrabbiati per gli eventi accaduti contro il Real Madrid. qualcuno vicino Nasrawi Al-Khelaifi Ho deciso di tradirlo. È un grande circo. inoltre Leonardo Ha detto che stava trattando male sia con il presidente che con Mauricio Pochettino.

Anche Roman Molina è sicuro di una grande rivoluzione Parigi Saint Germain, riconoscendo che Kyliana Mbappe, Mauricio Pochettino, Leonardo e Nasser Al-Khelaifi non saranno al club la prossima stagione. Il giornalista sembra anche fiducioso che Neymar rimarrà a Parigi. che dire Leone Mesim? – Chiunque lo annunci ora Messi È felice a Parigi, sta mentendo – aggiunge Molina.

Media: il bagno del PSG inizia a crollare. Il club ha 10 candidati per sostituire Pochettino

francese Il quotidiano L’Equipe ha riferito che lo spogliatoio del Paris Saint-Germain è stato rotto dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Subito dopo che finisce incontro C’era un silenzio completo nello spogliatoio e sulla via del ritorno i giocatori guardavano fuori dalle finestre. Alcuni giocatori hanno affermato direttamente che alla squadra manca un leader, anche se avrebbe dovuto esserlo marchesi. La squadra avrebbe dovuto anche essere scontenta del comportamento NeymarE ha postato le foto per il compleanno di sua sorella. – Non ricordo un clima così brutto in allenamento, come negli ultimi due giorni – dice giornaliCitato dal suo informatore.

L’Equipe lo aggiunge Maurizio Pochettino Stava per piangere prima della conferenza stampa pre-partita con Girondino Bordeaux. La partenza dell’allenatore sembra scontata e nella lista dei desideri ci sono fino a 10 candidati. Lui è in questo gruppo Zinedine ZidaneDiego Simeone (Atletico Madrid) Massimiliano Allegri (Juventus), Antonio Conte (Tottenham Hotspur), Simon Inzaghi (Inter), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Christophe Galtier (OGC Nice), Mikel Arteta (Arsenal), Thiago Motta (Spezia) e Lucien Favre.

Informazioni errate sull’accordo di Mbappé con il Real Madrid, due giocatori nella lista dei desideri

In precedenza, i media spagnoli lo hanno riferito Kylian Mbappé Stava per firmare un contratto iniziale con il Real Madrid e l’accordo sarà annunciato ufficialmente prima del 18 marzo. Loic Tanzi di “RMC Sport” ha smentito quanto riportato dai media Spagna. Mbappe non ha ancora preso una decisione definitiva. Non ha informato il Paris Saint-Germain della conclusione dei negoziati. Il PSG vuole capire cosa vuole Kylian e quindi vuole fornirgli il progetto. Da ottobre i colloqui non sono legati alla parte finanziaria – racconta al giornalista.

Lo ha riportato il quotidiano “AS”. Angelo Di Maria Richiedi il permesso per lasciare Paris Saint-Germain. Loic Tanzi aggiunge che può prendere il suo posto Ousmane DembeleChe è legato al Barcellona fino alla fine di giugno. I giocatori del PSG hanno detto alle autorità che vogliono finire Trasferimento Marcelo Brozovicia con l’Inter. Il croato sta ancora trattando un nuovo contratto con il fuoriclasse italianoL’attuale contratto è valido solo fino a fine stagione.