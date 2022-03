I primi test sul campo del rover Flex

Le prove si sono svolte a dicembre azika FLEX (Flexible Logistics and Exploration), che ha avuto luogo nel deserto della California vicino al Parco Nazionale della Valle della Morte. Le prove sul campo sono durate cinque giorni.

veicolo lunare Avrai un ruolo importante nel programma Artemide Come parte di una missione della NASA. L’obiettivo del programma è riportare indietro le persone la luna Nel 2025 e stabilire lì una colonia a lungo termine, che a sua volta sarà un precursore dell’invio di persone su Marte.







Il robot ha le dimensioni di un’auto, ha quattro ruote ed è progettato per essere un veicolo multiuso che può essere guidato astronauti O operare con un telecomando. Ha un sistema di carico modulare ispirato al trasporto tradizionale di container.

Pesa più di 500 kg e ha una capacità di carico utile di circa 1500 kg. Ha un passo approssimativo di una jeep e la capacità di carico di un camioncino. tasca È alimentato a energia solare che dura otto ore di lavoro. La capacità energetica è sufficiente per sopravvivere a temperature estremamente basse e 300 ore di completa oscurità, come avviene, ad esempio, in Antartide la luna.





Il rover Flex si adatterà a condizioni difficili?

tasca Può essere utilizzato per esplorare una nuova area o consegnare merci. Può anche tornare utile durante tutti i lavori logistici sulla luna.

Fondatore e Il CEO di Astrolabe Garrett Matthews

Tutto dipende ora Nasa – Se il prototipo viene accettato, lo diventerà La prima autovetturaLa luna è in superficie sin dalla missione Apollo 17 nel 1972.







Durante i test, l’auto è stata guidata dall’astronauta canadese in pensione Chris Hadfield e dal diplomato aerospaziale del MIT Michelle Lane.

Si sta già avvicinando una nuova era di esplorazione spaziale?