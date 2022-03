Guerra russo-ucraina – Rapporto di oggi. Informazioni sulla situazione in Ucraina. lunedì 14 marzo

È il diciannovesimo giorno della guerra tra Russia e Ucraina. Il quarto round dei negoziati Kiev-Mosca è stato sospeso fino a martedì. A Varsavia, nell’ambito del triangolo di Lublino, si sono incontrati i valichi di Polonia, Lituania e Ucraina. In polacco, il capo del governo ucraino ha ringraziato, tra le altre cose, i polacchi per aver ospitato più di 1,7 milioni di persone fuggite dalla guerra. Nel frattempo, Elon Musk ha sfidato Vladimir Putin a duello.

Un altro giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. Riassumiamo gli eventi più importanti.

Quarto ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia

Lunedì mattina è iniziata la quarta tornata di colloqui.

Si tratta di: pace, cessate il fuoco, ritiro immediato dei soldati russi dall’Ucraina e garanzie di sicurezza.

E il consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podolak, ha annunciato questo pomeriggio che c’è una “pausa tecnica” che durerà fino a martedì.

Durante esso, i rappresentanti dei paesi, tra l’altro, “hanno spiegato alcune definizioni”.

Riunione dei Primi Ministri di Polonia, Lituania e Ucraina

Lunedì a Varsavia si è svolta una riunione dei primi ministri di Polonia, Lituania e Ucraina nell’ambito della forma triangolare di Lublino.

Il Primo Ministro della Lituania è venuto in Polonia e il Primo Ministro dell’Ucraina si è unito a Varsavia a distanza;

– Colpire il pugno di Mosca brutalmente e alla cieca C’è un massacro in Ucraina. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha dichiarato: Non c’è ritorno al “business as usual” con la Russia.

Morawiecki ha proposto, tra le altre cose, l’uso dei beni congelati dello stato russo e degli oligarchi È stato creato un fondo speciale per la ricostruzione dell’Ucraina . Ha aggiunto che è in preparazione un’altra serie di sanzioni contro la Russia.

. Ha aggiunto che è in preparazione un’altra serie di sanzioni contro la Russia. Il primo ministro lituano Ingrid Szymoniti ha sottolineato che “l’Ucraina sta combattendo per la pace di tutti noi”;

Ha sottolineato che “solo ora possiamo parlare di sanzioni reali”, perché prima non esistevano tali sanzioni. “Le sanzioni funzioneranno solo a lungo termine, ma dobbiamo estenderle affinché la guerra contro l’Ucraina costi il ​​più possibile e sia il più costosa possibile”;

Il capo del governo ucraino, Denis Szmihal, ha affermato che la Russia ha sbagliato i calcoli quando ha attaccato l’Ucraina;

Shmyhal ha affermato che è molto importante per l’Ucraina chiudere il suo spazio aereo sull’Ucraina. Ha sottolineato che ciò salverebbe migliaia di vite di ucraini uccisi durante il bombardamento aereo.

Mentre parlava ai media, Szmyhal parlava quattro lingue: ucraino e inglese, nonché lituano e polacco. Ha ringraziato il Primo Ministro lituano nella sua lingua madre;

– Aiuti con parole e fatti. Oggi Polonia e Ucraina difendono la democrazia in tutta Europa. Senza pensare, hai scelto la luce, la bontà, l’amore per il prossimo e la fede nella vittoria del bene – ha parlato in polacco.

Finora, 1,76 milioni di rifugiati dall’Ucraina sono entrati in Polonia



Dal 24 febbraio, gli agenti delle guardie di frontiera hanno esaminato 1.758 milioni di persone fuggite dall’Ucraina alla Polonia ai valichi di frontiera;

Domenica 13 marzo, gli ufficiali hanno autorizzato 82,1 mila. Le persone;

Solo lunedì fino alle sette del mattino sono venute in Polonia 18,4 mila persone. persone dall’Ucraina;

Dall’inizio della guerra, i governi locali, gli individui e le istituzioni in tutta la Polonia hanno organizzato l’assistenza ai rifugiati con il sostegno del governo, fornendo loro alloggio, cibo e assistenza medica.

Quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia



Gli ambasciatori degli Stati membri dell’UE hanno approvato il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia;

Il pacchetto è diretto “contro persone ed entità coinvolte nell’aggressione contro l’Ucraina, nonché contro diversi settori dell’economia russa”;

Le sanzioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Quindi conoscerai anche i loro dettagli;

Il quarto pacchetto prevede la copertura di più oligarchi russi – secondo informazioni non ufficiali – per vietare l’esportazione di beni di lusso in Russia, come diamanti o auto costose;

La Russia è privata dei suoi privilegi nel commercio con l’Unione Europea;

Verrà inoltre imposto un divieto all’importazione di merci dal settore siderurgico.

L’Ucraina ha riportato perdite dalla parte russa

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato oggi, lunedì, le perdite subite dai russi dall’inizio dell’invasione;

Le perdite in combattimento dei russi al 14 marzo ammontavano a: più di 12 mila. Le persone; 389 carri armati, 1 249 veicoli corazzati da combattimento; 150 sistemi di artiglieria, 64 lanciarazzi multipli; 34 sistemi di difesa aerea; 77 aerei, 90 elicotteri, 617 veicoli a ruote, tre navi, 60 carri armati, otto UAV;

Come notato, i dati sono stati perfezionati e i calcoli esatti sono stati complicati dall’elevata intensità delle ostilità.

Tre spie russe arrestate in Slovacchia

Lunedì, l’Agenzia penale nazionale slovacca (NAKA) ha arrestato un colonnello del ministero della Difesa, un membro del Servizio d’informazione slovacco (SIS) e una persona associata al portale Internet di disinformazione, che non è più operativo;

Le persone arrestate per aver fornito informazioni all’intelligence russa avrebbero ricevuto denaro da un dipendente dell’ambasciata russa in Slovacchia;

Secondo i media, una persona si è dichiarata colpevole;

Il Ministero degli Affari Esteri della Slovacchia ha annunciato l’espulsione di tre diplomatici russi;

I diplomatici hanno 72 ore per lasciare la Slovacchia.

Arresti domiciliari del capo dell’FSB russo e del suo vice



Il capo dell’intelligence straniera del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) e il suo vice sono stati posti agli arresti domiciliari, ha scritto il quotidiano britannico “The Times”;

Ciò testimonia la crescente rabbia del presidente Vladimir Putin contro i servizi di intelligence per il lento progresso dell’invasione dell’Ucraina;

E Andrei Soldatov, un eminente esperto russo che si occupa di casi di servizi segreti, ha rivelato informazioni sul loro collocamento agli arresti domiciliari;

Vladimir Usichkin, un attivista russo per i diritti umani in esilio, ha affermato che gli ufficiali dell’FSB hanno condotto ricerche in più di 20 località di Mosca alla ricerca di colleghi sospettati di avere contatti con i giornalisti.

La Polonia avrà a sua disposizione fondi dell’UE per aiutare i rifugiati

150 milioni di euro di aiuti umanitari saranno destinati all’Ucraina e, in misura minore, alla Moldova;

Il portavoce della Commissione europea Eric Mammer ha affermato che i “bisogni più urgenti” riguardano la stessa Ucraina;

Tuttavia, ha osservato che la Polonia, così come altri Stati membri, “avrà fondi a sua disposizione nell’ambito di programmi specifici che verranno lanciati, che saranno destinati specificamente ai bisogni dei rifugiati”.

Elon Musk sfida Vladimir Putin a duello

Il miliardario e fondatore di SpaceX Elon Musk ha sfidato a duello il presidente russo Vladimir Putin lunedì.

Musk ha dato il suo suggerimento su Twitter;

L’Ucraina sarà la “scommessa” del duello;

Il miliardario non ha rivelato quale sarà il duello.

I russi minacciano le compagnie occidentali

La Russia potrebbe pianificare la nazionalizzazione degli asset delle società occidentali che si sono ritirate dal Paese a causa dell’attacco all’Ucraina;

Avvisi della Procura russa sul possibile arresto di leader, confisca di proprietà e confisca di marchi, tra gli altri, sono stati ricevuti da McDonald’s, Coca-Cola, Procter & Gamble e IBM, riporta il Wall Street Journal.

Portale investigativo: la Francia ha venduto equipaggiamento militare alla Russia nonostante il divieto

Negli anni 2014-2020, la Francia ha venduto equipaggiamento militare alla Russia nonostante il divieto;

Il portale investigativo della Disclose Society ha riferito lunedì che questa attrezzatura viene utilizzata nella guerra in Ucraina;

Secondo documenti militari classificati e documenti delle commissioni parlamentari ottenuti dai giornalisti investigativi, la Francia ha rilasciato 76 licenze per esportare beni militari in Russia dal 2015;

Si trattava, tra le altre cose, di termocamere per carri armati, nonché di sistemi di navigazione e rilevatori a infrarossi installati su caccia ed elicotteri da combattimento dell’aviazione russa;

Il valore dell’attrezzatura è stimato in 152 milioni di euro.

Volodymyr Zelensky: la Russia non sa più dove cercare riserve e aiuto

Lo stato russo si sta preparando alla guerra da decenni. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato lunedì in un discorso di aver accumulato grandi risorse militari in nome del male per invadere i loro vicini. Ha anche affermato che la vita deve tornare nelle strade delle città del suo paese per iniziare la loro ricostruzione.

