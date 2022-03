Guerra di Russia e Ucraina. Marek Blaugo al russo Alexander Deryugin

Plawgo e Derewjagin erano ex ostacoli, quattrocento metri. In una delle ultime voci sui social media, i russi hanno menzionato l’attuale situazione in Ucraina. Ha scritto di “tempi difficili” e ha sostenuto le azioni del presidente Vladimir Putin e dei soldati russi. Non c’è una parola sul bombardamento di appartamenti, né si parla dell’uccisione della popolazione civile tra gli ucraini.

“Oggi più che mai, dobbiamo stare insieme. Sostengo il nostro presidente, il nostro esercito e i nostri fratelli della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk. Sono sicuro che siamo sulla strada giusta. Sono orgoglioso di essere russo, ” ha scritto Dervyagin.

Ex collega di tapis roulant. Concentrandosi sul primo. Vengono sottoposti al lavaggio del cervello o costretti a farlo. È difficile credere che questo Paese si sveglierà… pic.twitter.com/NugS9lkDJV – Marek Blaujo (@maras400) 4 marzo 2022

Plawgo l’ha letto e non l’ha lasciato lì. Ha risposto in russo. Pole ha fornito una foto come prova. È inclusa anche la traduzione in polacco. Derewjagin è conosciuto nella conversazione come “sanchas4900”. Blaugo ha spiegato sulla sua pagina sui social media che si trattava dell’ex atleta e “ex amico di un camminatore”, come ha detto di lui.

Plawgo (secondo da destra) e Derewjagin agli Europei di Göteborg

“Vorrei credere che tu sia stato costretto a scrivere questo. Perché hai appena messo le mani sul crimine che il tuo leader sta commettendo contro civili innocenti, bambini, madri e l’intera comunità ucraina. Un milione di ucraini è già fuggito dal fuoco russo ( ortografia originale – rosso.) per la sua vita è scappata dal suo paese. dalla sua casa. O costretta a scriverlo. Oppure non hai idea di cosa stiano facendo i tuoi connazionali. Quello che ho scritto qui è la condanna a morte per più persone. ..vergogna!” – è la risposta di Blauga.

Ecco la risposta prima di inviarla al traduttore. https://t.co/SG5lAHd4Vapic.twitter.com/RUjbUQbXSb – Marek Blaujo (@maras400) 4 marzo 2022

Plawgo: O hanno subito il lavaggio del cervello o sono stati costretti a farlo

Ha scritto altrove: “O hanno subito il lavaggio del cervello o sono stati costretti in questa situazione. È difficile credere che questo Paese si risveglierà”.

È il nono giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. Di notte, i russi hanno catturato la centrale nucleare di Zaporizhia. Le autorità di Mikolajo, importante porto sul Mar Nero, hanno dichiarato venerdì che le forze russe sono entrate nella città e lì continuano i combattimenti.