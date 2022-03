Tornerà l’apprendimento a distanza a Przemyśl? Confermata la risposta del consiglio comunale

I punti di alloggio per i rifugiati sono disponibili presso la Scuola Primaria n. Le strutture sono separate, principalmente in palestre con ingresso separato, e non ci sono contatti tra rifugiati e studenti.

– In merito alle richieste avanzate da alcuni genitori di introdurre la didattica a distanza, si è svolto un incontro con i presidi delle scuole con residenza. È stato stabilito che allo stato attuale non vi è alcuna necessità di sospendere le attività scolastiche ad eccezione dell’educazione fisica. Secondo il regolamento, la sospensione delle lezioni può essere determinata Dirigente scolastico Con l’approvazione dell’organo di governo e l’approvazione del supervisore educativo – spiega Renata Kochanovic-Chalika, capo del dipartimento dell’istruzione e dello sport dell’ufficio municipale di Przymel.

– Chiediamo a genitori e studenti di non pubblicare informazioni non verificate su incidenti in prossimità delle scuole, poiché ciò potrebbe causare panico inutile. Gli studenti sono al sicuro, sotto la cura di insegnanti, educatori ed educatori – fa appello a Kochanowicz-Chalicka.