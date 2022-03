Varsavia. Heroes of the Street in Ucraina – Petizione.

– Presenteremo una petizione al presidente di Varsavia, la capitale di Varsavia, per stabilire una strada intitolata agli eroi dell’Ucraina a Varsavia – ha annunciato venerdì il portavoce dell’accordo John Strechek. A sua volta, sui social media è apparsa l’idea che solo l’ambasciata russa in via Belveterska dovrebbe avere un nuovo indirizzo: Plac Bohaterów Ukraina 1.

– Oggi presentiamo una petizione al sindaco della capitale Varsavia per la creazione di Heroes Street in Ucraina a Varsavia – ha annunciato Strechek alla conferenza di venerdì. Ha sottolineato che l’accordo non era un segnale di un’indagine formale dell’antitrust sul presidente. – Può venirli a prendere, ma non si può negare che sarebbe una buona idea visitare l’ambasciata russa situata a Heroes per le strade dell’Ucraina – ha valutato. Ha aggiunto: – Ci auguriamo sinceramente che questo sia un affare quotidiano che unisce tutti senza divisioni o differenze politiche.

Sul palco è salito anche l’assessore all’accordo di Varsavia, Sebastian Ketziersky. – Vogliamo assolutamente che questo venga preso in tutte le sezioni. In qualità di consigliere di Varsavia, cercherò di persuadere i miei colleghi della piattaforma, della sinistra, della legge e della magistratura ad accettare insieme una petizione del genere senza indicare strade specifiche, ha affermato. Ha aggiunto che un’iniziativa simile era apparsa ed era stata attuata a Vilnius. – Dato questo nome, quindi anche noi dobbiamo andare in questa direzione e rispettare le persone che si battono per proteggere la loro patria, ma proprio per la nostra libertà – ha insistito l’assessore.

L’Ambasciata Russa avrà un nuovo indirizzo: Piazza degli Eroi in Ucraina

A sua volta, sui social media è apparsa una petizione per creare la “Piazza degli Eroi ucraini” a Varsavia. READ Bulgaria. La lotta alla secessione e alla "certificazione"

“In connessione con l’invasione russa dell’Ucraina e la guerra condotta dalla Russia, esortiamo le autorità di Varsavia a unirsi allo sforzo internazionale per rinominare la strada in cui si trova l’ambasciata della Federazione Russa come Piazza degli Eroi dell’Ucraina. La nuova piazza contiene solo l’indirizzo di l’ambasciata” – si legge nella petizione.

Come sottolineato, invece di 49 Belveterska Street, l’indirizzo dell’ambasciata russa è Heroes of 1 Square in Ucraina.

Dimostrazioni di unità in via Belveterska, dove si trova l’ambasciata russa Ucraina Attaccato dalla Russia. I residenti si riuniscono a Varsavia e in diverse altre città polacche a sostegno dei rifugiati ucraini in cerca di rifugio e per esprimere la loro opposizione alla guerra.

Protesta domenicale davanti all’ambasciata russaArtur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl