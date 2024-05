Grande cambiamento in Russia. Sergei Shoigu perde la sua posizione e Vladimir Putin nomina il suo successore

I cambiamenti nel personale del governo russo arrivano pochi giorni dopo che Vladimir Putin ha prestato giuramento per il quinto mandato come presidente. In questo momento gli attacchi russi si stanno intensificando anche nella regione nordorientale dell’Ucraina.

Spiegando le ragioni del cambiamento alla guida del Ministero della Difesa, il portavoce del Cremlino ha affermato che è “naturale” che un funzionario civile assuma la carica di capo del Ministero. – Il Ministero della Difesa dovrebbe essere completamente aperto all’innovazione, introdurre idee avanzate e creare le condizioni per la competitività economica – ecco perché il Presidente ha scelto di nominare Andrei Belousov, ha detto Dmitry Peskov in una conversazione con i giornalisti.

– Per quanto riguarda la componente militare, questa nomina non modificherà in alcun modo l’attuale sistema di coordinate, in quanto la componente militare è sempre stata di competenza del Capo di Stato Maggiore Generale, e continuerà la sua attività. Ha aggiunto che al momento non sono previsti cambiamenti al riguardo.

Belousov è stato il primo vice primo ministro nel precedente governo di Mikhail Mishustin e ha servito per qualche tempo come primo ministro. In precedenza è stato per molti anni consigliere economico di Putin. Nel 2012-2013 è stato Ministro dell’Economia.

Sergei Shoigu è ministro della Difesa dal 2012. Ora, secondo il piano di Putin, assumerà la carica di presidente del Consiglio di sicurezza russo. Fino ad ora, dal 2008, questo ruolo è stato interpretato da Nikolai Patrushev. Il Cremlino ha detto che annuncerà il suo nuovo ruolo nei prossimi giorni.

In precedenza nei media russi indipendenti Sono giunte segnalazioni del possibile licenziamento di Sergei Shoigu A causa del mancato successo sul fronte in Ucraina. Nelle ultime settimane, funzionari russi Hanno avviato un grave procedimento penale contro uno degli attuali vice di Shoigu, Timur Ivanov, accusato di aver accettato una grossa tangente.

Il Cremlino ha anche affermato che Valery Gerasimov, capo di stato maggiore russo, resterà al suo posto, così come Sergei Lavrov, da molti anni capo del ministero degli Esteri.