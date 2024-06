Scandalo al Bundestag I politici tedeschi hanno boicottato il discorso del presidente dell’Ucraina

Prima dell’inizio del discorso di Zelenskyj, 77 deputati dell’AfD avevano lasciato l’aula plenaria del parlamento, mentre solo quattro erano rimasti. Erano presenti anche dieci rappresentanti del BSW, il partito fondato quest’anno da Wagenknecht.

I leader del partito AfD hanno spiegato in una nota stampa che non vogliamo ascoltare un oratore in uniforme mimetica, aggiungendo che “l’Ucraina non ha bisogno di un presidente di guerra, ma di un presidente di pace”.

La coalizione BSW, a sua volta, ha affermato di voler inviare “un segnale di solidarietà a tutti gli ucraini che vogliono un cessate il fuoco immediato tra Ucraina e Russia e un accordo negoziato”.

Il presidente dell’Ucraina avverte i tedeschi. “È un pericolo per i vostri Paesi”

Martedì, durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Zelenskyj ha espresso preoccupazione per il successo elettorale dei gruppi che diffondono “slogan estremisti filo-russi”. “È pericoloso per i vostri paesi”, ha detto il presidente ucraino.

Zelenskyj ha sottolineato che l’Europa deve essere un continente di cultura e di persone, un continente senza guerre, e noi lo porremo fine alle nostre condizioni. -Finiremo questa guerra. Porremo fine alla questione nell’interesse dell’Ucraina e di tutta l’Europa. A beneficio di tutti coloro che verranno dopo di noi. Lo porremo fine alle nostre condizioni, cosa che ogni persona comune sulla Terra capisce.

Il presidente dell’Ucraina si recherà oggi, martedì, a Berlino, dove si terrà una conferenza per ricostruire il suo Paese dalla devastazione inflittagli dalla Russia durante l’aggressione armata globale che continua dal febbraio 2022.