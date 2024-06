Varsavia. Dipinto da Jaroslav Kaczynski sulla targa davanti al monumento di Smolensk

Il verbale mostra il capo del Dipartimento di Legge e Giustizia che rimuove le placche attaccate alla corona con vernice nera. Zbigniew Komosa depone i fiori sullo stesso piatto il 10 di ogni mese. L’iscrizione recita: “In memoria delle 95 vittime di Lech Kaczyński, che ignorò tutte le procedure e ordinò ai piloti di atterrare a Smolensk in condizioni estremamente difficili. Riposa in pace. Polonia.”

La polizia tenta di trattenere verbalmente Jaroslaw Kaczynski. – MP, per favore non farlo. Il deputato dice che è vietato dalla legge.

– Chi ha dato l’ordine di difendere una cosa evidentemente diffamatoria, in questo caso mio fratello, ma non si trattava di legami familiari, bensì era il Presidente della Repubblica di Polonia, morto tragicamente. “Secondo noi siamo sicuri al cento per cento che questa sia la vittima di Putin”, dice Kaczynski a un poliziotto che si presenta come comandante.