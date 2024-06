Più di 500 persone sono morte mentre pregavano. L’Egitto ha trovato gli autori

Come hanno scritto Reuters, lo dicono fonti mediche e di sicurezza Quest’anno almeno 530 egiziani sono morti durante la stagione dell’Hajj. Secondo una dichiarazione dell’unità istituita giovedì e guidata dal primo ministro Mostafa Madbouly, sono stati confermati 31 decessi dovuti a malattie croniche.

Alla Mecca la temperatura a volte superava i 51 gradi Celsius. Come affermato nella dichiarazione, le compagnie di viaggio che hanno organizzato il viaggio del defunto non hanno fornito loro alcun servizio, compreso quello medico.

Le agenzie di viaggio sono accusate di inviare pellegrini nel Regno dell’Arabia Saudita sulla base di visti personali e non di visti speciali che consentano l’accesso alla Mecca, dove si svolgono i rituali dell’Hajj.

I servizi medici organizzati dalle autorità saudite per alleviare le difficoltà dell’Hajj non sono forniti ai viaggiatori con visto personale. La dichiarazione aggiunge che i pellegrini morti hanno dovuto attraversare il deserto fino alla Mecca per evitare l’arresto o la deportazione.

Le autorità egiziane sostengono inoltre che le agenzie di viaggio non sono riuscite a fornire “alloggi adeguati” ai pellegrini, aggiungendo che ciò ha portato “all’esaurimento dei pellegrini a causa delle alte temperature”.

Fonte: Reuters