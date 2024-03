GOG ci ha fatto un regalo per Pasqua. È un gioco di strategia pieno di nani con elementi di gioco di ruolo

Messaggio

Giochi

29 Marco 2024, 15:48

Puoi ottenere un'altra produzione gratuita sulla piattaforma GOG. Questa volta, i giocatori hanno ricevuto una strategia con elementi di gioco di ruolo intitolata: Knocking.























aggiornare: Ora puoi ottenere il gioco gratuitamente sul sito web di GOG Bussare. Per aggiungerlo al tuo account, fai semplicemente clic su questo collegamento, che ti reindirizzerà alla pagina di vendita in cui è visibile l'oggetto in omaggio. Lì, seleziona l'opzione: “Sì, ritira il gioco” e accedi al tuo account (o creane uno). Dopo aver completato questi passaggi, dovresti impostare un titolo per il tuo profilo. L'offerta è valida fino al 1 aprile alle ore 15:00.

Post originale (28 marzo)

La primavera è entrata nelle nostre vite non solo sotto forma di temperature in costante aumento e del volo delle cicogne nel paese, ma anche sotto forma di vari tipi di promozioni sulle piattaforme di distribuzione digitale. GOG.com celebra in particolare questo periodo speciale, offrendo regolarmente giochi gratuiti come parte dei saldi primaverili. I giocatori sono appena riusciti a ottenere il Libro dei Demoni senza costi aggiuntivi e presto verrà loro offerto un altro titolo.





secondo Rapporti Un netizen di nome Billbil-kun, famoso da fonti molto affidabili, A partire da domani (ovvero 29 marzo), a partire dalle 15:00 ora polacca, gli utenti di GOG potranno personalizzare il gioco per i propri account Bussare.

“secondo tradizione” Avremo tre giorni per ritirare il “regalo omaggio”. L'offerta terminerà il 1 aprile alle ore 15:00.





Hamtring – alcune informazioni

Per coloro che non sanno molto del titolo, ricordiamolo Bussare È un gioco di strategia pubblicato nel 2021 su PC. Questa produzione, sviluppata da Warpzone Studios, ci porta in un mondo fantastico dove le forze del bene combattono il malvagio esercito dei vampiri. I giocatori controllano una colonia inizialmente piccola di nani, che lavorano nelle profondità del sottosuolo per fornire ai difensori le migliori armi possibili.

L'essenza del gameplay descritto nel baraccone è accettare ordini per determinati prodotti. Riceviamo il pagamento per la merce consegnata, che possiamo spendere per sviluppare il nostro “business”.





Nonostante l'argomento sia molto interessante, Bussare Non è stato accolto molto favorevolmente. Al momento della stesura di questo testo, il gioco può “vantarsi”. vapore 1.586 recensioni, di cui solo il 59% positive.

Questo articolo non è un articolo sponsorizzato. Il suo contenuto è originale e creato senza alcuna influenza esterna. Alcuni collegamenti nell'articolo sono collegamenti di affiliazione. Cliccandoci sopra non sosterrai alcun costo aggiuntivo e allo stesso tempo sosterrai il lavoro della nostra redazione. Grazie!