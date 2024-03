Il 22 marzo è avvenuto un attacco terroristico a Krasnogorsk vicino a Mosca. fanatici di Paese islamico Il distretto di Chorosan, l'organizzazione che ha rivendicato l'attacco, ha aperto il fuoco sulle persone riunite ad un concerto al Crocus City Hall. Hanno poi dato fuoco all'edificio, facendo crollare il tetto.

Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità russe, in seguito all'attacco sono morte 143 persone e altre 382 sono rimaste ferite. Tuttavia, fonti non ufficiali affermano che almeno una dozzina di persone sono considerate “disperse”. Ciò è possibile perché molti corpi potrebbero essere stati completamente bruciati sotto le macerie dell'edificio in fiamme.

Questo è il motivo per cui viene specificato il numero esatto Uccidere potrebbe non essere mai possibile.

I servizi russi hanno subito lanciato due fronti di azione. Il primo era cercare tracce ucraine nell'intera tragedia, il secondo era cercare le persone responsabili dell'attentato.

In totale, i servizi russi hanno già arrestato nove persone accusate di aver partecipato a un attacco terroristico vicino a Mosca. Alcuni degli arresti sono stati ampiamente commentati. È chiaro che gli imputati – tutti cittadini del Tagikistan – sono stati sottoposti a tortura.

Alcuni non dovrebbero essere affatto lì Legati all'attacco e non si conoscono gli aggressori.

Un altro detenuto legato all'attacco vicino a Mosca

Ora il mondo ha saputo dell'arresto della nona persona accusata dell'attacco al Crocus. Tuttavia il materiale proveniente dall’aula è davvero inquietante. L'uomo sta costantemente curvo e non riesce a stare in piedi nemmeno per un momento. Comunica con il giudice tramite un interprete.