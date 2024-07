Una grande sorpresa per i fan di Astro Bot! Sony offre un controller DualSense in edizione limitata

Sony ha introdotto un nuovo controller DualSense in edizione limitata ispirato alla serie Astro Bot. Questa è una vera delizia per i fan. E che aspetto ha? Giudica tu stesso.

Il controller presenta distinti accenti blu su manopole, pulsanti ed elementi che strizzano l’occhio all’estetica fantascientifica. È anche bello avere degli occhi divertenti sul touchpad.

Dai un’occhiata a questo nuovo controller (tanto perché tu lo sappia, sta facendo di nuovo la sua comparsa) 👀 Presentazione del controller DualSense – Astro Bot Limited Edition. I preordini iniziano il 9 agosto, lancio il 6 settembre: https://t.co/7mX0RoMuew pic.twitter.com/3LERWmW8gx -PlayStation (@PlayStation) 29 luglio 2024

Il DualSense – Astro Bot Limited Edition sarà disponibile per l’acquisto il giorno successivo all’uscita del gioco. Le prevendite inizieranno il 9 agosto in selezionati paesi europei: Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Austria e Portogallo. Purtroppo il nostro Paese non è nella lista, quindi chi fosse interessato dovrà importarlo personalmente acquistandolo da un rivenditore. Prezzo: $ 79,99 / € 79,99 / £ 69,99.

Il nuovo Astro Bot, che debutterà il 5 settembre, sfrutterà appieno le capacità del controller DualSense. Tra le altre cose, le vibrazioni tattili ti permetteranno di sentire le diverse texture su cui Astro si muove (erba, sabbia, metallo, acqua), e il Dual Speeder, uno strumento che ti permetterà di volare tra i pianeti, utilizzerà il controllo del movimento, trigger adattivi e feedback tattile.

Il gioco offrirà più di 50 pianeti da esplorare, nuovi potenziamenti, diversi nemici, segreti e personaggi ispirati all’universo PlayStation.

Il Team Asobi, i creatori del gioco, sono molto entusiasti della nuova console. Incoraggiano i fan a condividere le loro opinioni e non vedono l’ora che i giocatori si uniscano ad Astro nella sua prima grande avventura su PlayStation 5.