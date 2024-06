La guerra in Ucraina continua. Domenica è l’837° giorno dell’invasione russa. Nazar Voloshin, portavoce dell’Università statale dell’Ohio “Khortytsya”, ha affermato che la maggior parte della regione di Volsha è sotto il controllo delle forze di difesa. – La maggior parte della città di Vovchansk è sotto il controllo delle Forze di Difesa. In un’intervista ai media ha detto: Tengono il nemico sotto controllo del fuoco, gli infliggono il maggior numero di perdite e cercano di avanzare per liberare tutte le nostre terre. Egli ha aggiunto che i russi stanno trasferendo ulteriori forze da altre parti del fronte a nord della regione di Kharkov. Ha anche affermato che le forze russe stavano posizionando “barricate speciali” per sostenere le loro azioni. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.