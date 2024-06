Tomasz Szatkowski ha segnalato un caso. Si tratta del rilevamento della menzogna

Secondo l’ex capo del servizio di controspionaggio militare, Chatkovsky ha sostenuto i test del poligrafo su sua richiesta.

Di norma, solo gli ufficiali dell’intelligence o del controspionaggio sono sottoposti al test del poligrafo

Chatkovsky ha annunciato una causa contro la “Gazetta Viborza” per diffamazione

Il generale Materka, che è stato funzionario dell’Ufficio per la sicurezza dello Stato, dell’Agenzia per la sicurezza interna e poi dell’Ufficio centrale anticorruzione, alla fine della sua carriera ha assunto la guida della SKW nel governo PiS, ha detto a Onet in un’intervista. Chatkovsky, in qualità di viceministro della Difesa, è stato controllato dalla SKW, non dall’ABW. Quanto sopra è coerente con la pratica, poiché è il Servizio di controspionaggio militare, e non l’Agenzia per la sicurezza interna civile, ad essere responsabile della riservatezza e della protezione del controspionaggio per tutte le persone che lavorano nel Ministero della Difesa nazionale e nelle Forze armate polacche.

Il test del poligrafo descritto dalla “Gazeta Wyborcza” ha avuto luogo, secondo Materka, nel 2018 e non nel 2019, e non sarebbe correlato alla partenza di Szatkowski dalla carica di ambasciatore presso la NATO. In questa versione, Shatkovsky, in qualità di viceministro della Difesa, aveva tutte le autorizzazioni per divulgare i segreti di stato, compresi i top secret, senza dover sottoporsi a un nuovo controllo. Come ha riferito Maderka in un’intervista a Onet, Chatkovsky è stato sottoposto a un test del poligrafo su sua richiesta.

Chatkovsky lo ha confermato in un’intervista a Onet. Dice di aver deciso di farlo quando alcuni ambienti del PiS hanno cominciato a ripetere le tesi presentate da Tomasz Piątek su di lui, dimostrando che era legato al Cremlino. Tuttavia, in un’intervista con Onet, uno dei più stretti alleati di Szadkowski, mentre Szadkowski era l’unico viceministro dai tempi di Antoni Macierewicz, rimasto al suo posto dopo il cambio del ministro della Difesa, alcuni sostenitori di Masierewicz lo consideravano un traditore. Trattalo come un nemico. Così – come racconta – Chatkovsky ha deciso di mettere fine a tutte le voci chiedendo ulteriori verifiche da parte dei servizi.

Come ha sottolineato Shatkovsky in un’intervista a Onet, quando ha chiesto di sottoporsi al test del poligrafo nel 2018, aveva un nulla osta di sicurezza top secret rilasciato nel 2016 e valido fino al 2023. Ha ricevuto un’altra conferma – nel 2022, riguardante l’accesso a informazioni top secret – nel 2022, questa volta dall’Agenzia per la sicurezza interna (era stato precedentemente controllato dal servizio di controspionaggio militare perché era vice segretario alla difesa, non ambasciatore). Quando il ministro Tomasz Siemoniak ha riferito che c’erano riserve sui servizi Szatkowski, l’approvazione in questione non è stata ritirata, né è stata avviata alcuna procedura di verifica, che è un obbligo legale se ci sono informazioni che giustificano la revoca dei servizi o la verifica dell’approvazione. È importante sottolineare che in una discussione con il giornalista investigativo Jarosław Jakimczyk, il ministro Simoniak ha dichiarato che non è accaduta una cosa del genere.

Generale Matarka: L’esame si è svolto in due giorni. Ha negato qualsiasi legame con servizi stranieri

Materka assicura che durante l’esame di Zadkowski non ci sono stati tentativi di frode al poligrafo, come descritto dalla “Gazetta Viborza”. Il generale sostiene che l’esame ha smentito ogni legame di Szadkowski con servizi stranieri. Ha anche detto che l’esame è durato quasi due giorni.

Materka sottolinea che nel processo di verifica di Zatkovsky sono stati coinvolti diversi ufficiali, sia del Servizio di controspionaggio militare che del CPA su richiesta dell’interessato, quindi se ci fossero stati dubbi, il Servizio di controspionaggio militare non avrebbe dato un risultato positivo. Commento.

In un’intervista a Onet, Szatkowski, alla domanda su quali passi intende intraprendere riguardo alla pubblicazione della “Gazeta Wyborcza”, ha annunciato che presenterà una notifica al procuratore generale per sospetto di illeciti da parte delle autorità segrete. Servizi – Si tratta di fughe di notizie dai servizi relativi alla sua indagine. Zadkowski ha anche annunciato che farà causa alla “Gazetta Vyborza” per diffamazione perché, come ha affermato, l’idea che abbia cercato di imbrogliare il poligrafo, come fanno gli “agenti di servizio”, è un segno che in realtà è straniero. spionaggio