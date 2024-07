Follia per le azioni della Trump Media Company. Questo è quello che è successo al tasso dopo il tentativo di omicidio

Secondo quanto riportato da “Businesso”. Le azioni di Trump Media sono aumentate del 29%. Entro circa due ore dall’inizio della sessione di negoziazione di lunedì. Tuttavia, nelle negoziazioni pre-sessione le azioni sono aumentate del 50%. Il prezzo per azione alle 21:00 è di $ 41,4.

Gli analisti di mercato interpretano la reazione degli investitori come un segnale di ciò L’attacco potrebbe aumentare le possibilità di Trump di vincere le elezioni di novembre . “La presidenza di Donald Trump potrebbe rappresentare un fattore positivo per gli asset rischiosi”, ha affermato Chris Weston, responsabile della ricerca presso Pepperstone. Weston si aspetta un aumento dei futures S&P 500 e un rafforzamento del dollaro, sostenendo che Trump promette di deregolamentare le industrie statunitensi, il che potrebbe alimentare i guadagni del mercato azionario.

Ricordiamo che sabato c’è stato un fallito attacco contro Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato colpito all’orecchio. Secondo l’FBI, l’aggressore è Thomas Matthew Crooks, un ventenne residente in Pennsylvania. Due persone, tra cui Crooks, sono morte a seguito dell’attacco e altre due sono rimaste gravemente ferite.

“Questo è il modo in cui i bookmaker statunitensi (in media sei società) valutano le possibilità dei candidati dopo il dibattito e l’attacco”, ha scritto su Platform X Piotr Kuczynski, analista senior di Xelion. Con un vantaggio significativo sull’attuale presidente Joe Biden.

– Un attacco a Donald Trump radunerà i suoi elettori, indebolirà la sua immagine e renderà la campagna elettorale più difficile per i democratici – dice il professore del PAP. Donald Neiman è uno scienziato politico e storico presso la State University of New York a Binghamton. Ha sottolineato che durante i 250 anni di storia degli Stati Uniti ci sono stati 14 omicidi di presidenti e candidati alla presidenza, quattro dei quali hanno avuto successo.