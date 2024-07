Gli scienziati stessi possono aiutare le api? L’Horticultural Institute non ha dubbi: questo è impossibile!

Problemi di impollinazione degli insetti

Uno dei fenomeni più importanti legati al funzionamento degli ecosistemi e alla preservazione della biodiversità è l’impollinazione. Oltre l’87% delle piante necessitano dell’impollinazione da parte degli animali, che nella zona a clima temperato in cui si trova la Polonia sono principalmente insetti. Sfortunatamente, le attività umane spesso hanno un impatto negativo sugli insetti impollinatori. Un numero enorme di studi mostra gli effetti dannosi dell’urbanizzazione sulla diversità e sull’abbondanza degli insetti, comprese le api. Le proiezioni attuali indicano che l’urbanizzazione continuerà ad avanzare e avrà un impatto significativo sul numero di organismi e sul funzionamento degli ecosistemi. Intensificando l’agricoltura e riducendo la superficie delle ricche aree verdi naturali, nonché creando i cosiddetti “deserti verdi” (ovvero aree coperte solo temporaneamente da piante favorevoli agli impollinatori – come le colture di colza, o aree permanentemente coperte da piante che non producono cibo per le api – come i prati accorciati) – La base alimentare è scarsa e aumenta la concorrenza per le risorse, il cibo e i luoghi di nidificazione sicuri tra le diverse specie di impollinatori. Le api sono minacciate anche da malattie, comprese le malattie parassitarie, che si trasmettono tra individui diversi, ma anche tra specie diverse. Le attività che sembrano destinate a sostenere gli insetti impollinatori sono spesso fonte di minacce, anche per interi ecosistemi. Costruire nuovi apiari nell’ambito delle attività di RSI è un esempio di greenwashing dannoso. Scienziati stranieri hanno anche scoperto che le strutture nidificanti collocate nei giardini delle api selvatiche possono diventare un terreno fertile per specie di insetti invasive. Inoltre, dopo aver controllato, tra l’altro, le etichette e le formulazioni delle miscele di sementi previste, nei prati fioriti è stata scoperta la presenza di semi di specie vegetali invasive o con potenziale invasivo. Pertanto, sono estremamente importanti le attività didattiche, che indicheranno azioni adeguate che possano effettivamente migliorare la situazione delle api, soprattutto a livello locale.

Il giovane ricercatore eccelle come manager di un grande progetto

Giovane scienziato – La dottoressa Alexandra Split – Ha notato i problemi causati dalla mancanza di un’adeguata educazione pubblica sugli insetti impollinatori e ha proposto un modo per risolverli nel concorso “Scienza per la società”. Il Dr. Split ha deciso di sfruttare il potenziale scientifico del dipartimento di apicoltura Istituto Orticolo – Istituto Nazionale di Ricerca, il più grande team scientifico polacco che si occupa di ricerche approfondite sugli insetti impollinatori. Il ricercatore ha preparato il progetto “Centro per l’informazione e il miglioramento della conoscenza sugli insetti impollinatori”, che ha ricevuto elogi da parte degli esperti e ha ricevuto finanziamenti dal Ministero della Scienza e dell’Istruzione superiore. Grazie alle sue capacità organizzative, la giovane scienziata ha assunto specialisti esperti e un’adeguata assistenza tecnica come contraenti nel suo progetto, creando un team di 17 persone per attuare gli ambiziosi presupposti del progetto Centrum. La Dott.ssa Splett ha iniziato a maturare esperienza come project manager nel 2019 conducendo ricerche finanziate dal National Science Center, per poi gestire progetti successivi all’inizio del 2020, 2021 e 2022, per i quali ha ottenuto finanziamenti vincendo concorsi organizzati dalla National Academic Exchange Agency . Ha difeso la sua tesi di dottorato in Scienze Biologiche, dedicata all’impatto dell’urbanizzazione sulle api solitarie, nel novembre 2022, e le è stata assegnata la Medaglia del Consiglio Scientifico. Istituto per la Conservazione della Natura dell’Accademia Polacca delle Scienze. La Dott.ssa Split ha anche maturato esperienza scientifica e organizzativa in prestigiosi centri di ricerca stranieri, tra cui: durante l’attuazione del suo progetto presso l’Università Carolina nella Repubblica Ceca, ha anche ricevuto una borsa di studio Fulbright e una borsa di studio della Fondazione. Tadeusz Kosciuszko presso l’Università della California, Davis e durante il suo tirocinio presso l’Università di Belgrado. La scienziata ha anche ricevuto riconoscimenti in entrambi i concorsi nazionali, tra cui: nel 2021, ha ricevuto il Premio del Presidente dell’Accademia polacca delle scienze per i migliori dottorandi per i loro eccezionali risultati scientifici, nonché in concorsi internazionali – e nel 2021 ne ha vinto uno dei tre annuali COLOSS Awards of Excellence per scienziati provenienti da tutto il mondo. Scienziato per realizzare un progetto di ricerca originale dedicato al tema delle api. Non sorprende quindi che il Dr. Split, grazie ad una vasta gamma di competenze ed esperienze, sia stato in grado di implementare con successo tutti gli obiettivi prefissati nel progetto, guidando un team ampio e diversificato di scienziati e supervisionando l’adeguata spesa dei finanziamenti per il progetto. “Centro” (del valore di oltre 1,7 milioni di PLN).

Gli esperti condividono le loro conoscenze

Il progetto Centrum si concentra su quattro grandi blocchi tematici legati agli insetti impollinatori: api mellifere, api rosse, altre specie di api comuni in Polonia e piante amiche degli impollinatori.

Le api mellifere, in quanto animali da fattoria che possono muoversi liberamente, sono importanti non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale. In Polonia il numero di api è molto elevato (ovvero il numero di colonie di api per 1 km2) – Questo fenomeno, insieme al comportamento inappropriato e incontrollato di alcuni apicoltori, rappresenta una minaccia per le colonie di api e per altri insetti impollinatori. Per questo motivo, gli scienziati sanno che è importante fornire agli apicoltori, sia principianti che esperti, dilettanti e professionisti, le conoscenze su come gestire correttamente gli apiari, in modo da garantire il benessere delle api nei propri apiari e in quelli vicini, nonché in modo sostenibile dal punto di vista ambientale. Ogni anno gli esperti che lavorano presso l’Istituto di Orticoltura – Istituto Nazionale di Ricerca forniscono un’analisi del settore dell’apicoltura in Polonia e, durante le lezioni che conducono, forniscono conoscenze sulla corretta esecuzione delle procedure apistiche, tra cui: ottenere diversi prodotti delle api, selezionare e disinfettare attrezzature per l’apiario, conservazione dei documenti Ispezioni adeguate delle famiglie di api, allevamento delle regine, inseminazione artificiale, monitoraggio e analisi della qualità dei prodotti delle api. Workshop sulle api offerti da: M.Sc. Paweł Węgrzynowicz (Direzione dell’apiario), Dr. Beata Panasiuc (Apiario Educativo), Ph.D. Teresa Szczesna, prof. IO-PIB e il team di Laboratorio di controllo qualità dei prodotti apistici (Valutazione della qualità del miele, del pane d’api, del polline e della cera).

Le api mellifere non sono l’unico tipo di api. Esistono circa 20.000 specie diverse di api nel mondo, circa 2.000 in Europa e quasi 500 specie diverse di api in Polonia. Le specie di api comuni trovate in Polonia includono: l’ape muratrice rossa, l’ape calva, il calabrone comune, lo scarabeo rosso, l’ape comune a forbice, l’ape tricolore, l’ape lanosa, il calabrone macinato e l’ape di pietra. ape. Le api rosse sono una specie comunemente allevata in Polonia dai coltivatori di piante da frutto che fioriscono all’inizio della primavera, quindi è importante per loro mantenere questa specie in un modo che sia sostenibile e sicuro per le altre api. Workshop su altri insetti impollinatori e apicoltura rossa sono condotti da Mikołaj Boranski, MA e Alexandra Split, PhD.

La diversità delle specie e l’abbondanza di insetti impollinatori dipendono in gran parte dalla quantità e dalla disponibilità delle risorse alimentari. È particolarmente importante selezionare le piante in modo da fornire agli impollinatori un accesso continuo a una fonte di nettare e polline. Tuttavia, dovresti fare attenzione alle informazioni pubblicate sui media e alle miscele di semi disponibili in commercio che vengono pubblicizzate come “piante che producono miele”, “amiche delle api”, ecc. Molte di queste descrizioni sono inaffidabili e spesso le miscele di semi di fiori di campo non lo sono. Hai un elenco completo degli ingredienti al suo interno. Ciò crea il rischio di una diffusione eccessiva di specie esotiche, in particolare di specie invasive. Le specie vegetali vengono spesso utilizzate per la semina o la piantagione, considerando solo la loro funzione ornamentale, indipendentemente dalla quantità di nettare e polline che producono (= il loro valore benefico). Si occupa di disinformazione durante i suoi workshop Il dottor M. Jacek Jaczula. Lo scienziato, nonostante la sua giovane età, conduce da molti anni ricerche sul valore benefico delle piante. Uno dei suoi più grandi successi è stato la valutazione della quantità di risorse alimentari per gli impollinatori nei paesaggi agricoli, uno dei primi studi di questo tipo al mondo. Durante le lezioni il Dott. Jačula richiama l’attenzione anche sulla necessità di verificare con studi adeguati (pubblicazioni scientifiche, elenchi GDOŚ, RDOŚ) se le piante previste per la coltivazione non appartengono a specie vegetali invasive.

Pubblicazione cofinanziata dal bilancio statale nell’ambito del programma del Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore denominato “Scienza per la Società” Progetto n. NdS/547976/2022/2023 Importo del cofinanziamento PLN 1.729.740,00 Valore totale del progetto PLN 1.729.740,00