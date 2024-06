Paralisi del Parlamento europeo, ritiro dalla transizione verde, magari favorendo anche la Russia o sforzi per incoraggiare altri paesi dopo la Gran Bretagna a lasciare l’organizzazione: sono molte le preoccupazioni espresse dai sostenitori della Comunità nei confronti dei suoi critici.

Secondo i sondaggi preliminari, quest’anno gli euroscettici possono vantare vittorie in diversi grandi paesi europei.

Le maggiori aspettative dei critici dell’Unione europea riguardavano la Francia e il partito Rassemblement National guidato da Marine Le Pen. Il partito critica il primato del diritto comunitario su quello nazionale e annuncia un referendum sulla questione. Si oppone anche alla politica commerciale comune.



Formato preliminare del Parlamento europeo basato sui sondaggi d’opinione dei paesi disponibili (alle 22:00).

I sostenitori del partito non sono rimasti delusi. Gli euroscettici francesi hanno vinto le elezioni in modo decisivo. — Ha detto: “Siamo pronti a ricostruire il Paese, siamo pronti a difendere gli interessi dei francesi, siamo pronti a porre fine all’immigrazione di massa, siamo pronti a dare priorità al potere d’acquisto dei francesi, e siamo pronti a sono pronti a iniziare a reindustrializzare il Paese.” Leader dell’estrema destra francese.



Marine Le Pen.

Secondo i dati preliminari, il partito di Le Pen ha vinto 32,4 Proc. Voti. Questo risultato è più che doppio rispetto a quello del gruppo Ennahda di Emmanuel Macron, che potrebbe ottenere il 15,2%. supporta. Al terzo posto si trova il Partito socialista guidato da Rafael Glucksmann, che nei sondaggi d’opinione ha ottenuto quasi il 14%. Voti.

Stiamo ancora aspettando i risultati dall’Italia. Lì, il partito Fratellanza Italiana, guidato da Giorgia Meloni, potrebbe ottenere un successo simile, un partito meno critico nei confronti dell’Unione Europea ma che spesso critica anche Bruxelles. Questo non è l’unico partito critico nei confronti dell’Unione Europea che può ottenere un risultato importante in Italia, perché anche il Movimento Cinque Stelle conta su un buon risultato. Il Partito Democratico di centrosinistra, a sua volta, si oppone a entrambi i gruppi.

In Spagna, il principale partito euroscettico è Vox, che aveva poche possibilità di lasciare il segno sulla scena politica nazionale nelle elezioni attuali. Il partito promuove la necessità di cambiamenti nella politica migratoria ed energetica dell’UE e chiede anche la sospensione del Green Deal europeo. Secondo i sondaggi d’opinione è arrivato al terzo posto e ha ricevuto il 10,4% di consensi. Elettori. Attualmente il Partito popolare, all’opposizione, ha vinto le elezioni con il 32,4% dei voti. Il Partito Socialista Operaio spagnolo (PSOE) al potere Il 30,2% ha sostenuto gli elettori.

In Germania, il partito Alternativa per la Germania, la principale forza critica nei confronti dell’Unione Europea, ha condotto, tra le altre campagne, una propria campagna elettorale. Sull’opposizione all’accordo sull’immigrazione. I sondaggi d’opinione gli davano la possibilità di conquistare il terzo posto alle elezioni tedesche, a scapito dei Verdi. Alla fine, secondo i sondaggi preliminari, ha vinto lei 16,2 Percentuale di voti. Si è quindi posizionato dietro i democristiani della CDU/CSU (30%). Ma inaspettatamente, questo partito ha sovraperformato il Partito socialdemocratico (14%).. I Verdi hanno ottenuto il 12%. Voti.

Austria e Paesi Bassi sono convinti euroscettici



Secondo gli exit poll, il Partito della Libertà austriaco, di estrema destra, ha vinto le elezioni del Parlamento europeo in Austria. Il Partito popolare austriaco (OeVP) è stato sconfitto. Secondo i risultati del sondaggio, il Partito della Libertà ha vinto con uno scarto del 23% sugli altri partiti, mentre l’OeVP e l’SPOe (Partito socialdemocratico austriaco), che hanno registrato un risultato simile con quasi il 23%, sono in competizione per il secondo posto.

Nelle elezioni del Parlamento europeo svoltesi nei Paesi Bassi, la coalizione dei Verdi e del Partito laburista guidata da Frans Timmermans ha ottenuto il maggior numero di seggi, con otto seggi. Al secondo posto, secondo il sondaggio d’opinione, c’è il partito PVV di Geert Wilders, con sette seggi. Sono stati questi ultimi ad essere acclamati come i maggiori vincitori: hanno vinto le ultime elezioni parlamentari nei Paesi Bassi e ora potrebbero aver ottenuto fino a sette seggi. Nell’ultima legislatura il Partito della Libertà non aveva alcun rappresentante.

Gli euroscettici prenderanno il potere?



Solo i risultati finali e la distribuzione dei seggi ci permetteranno di determinare la reale forza dei partiti critici nei confronti dell’attuale corso di Bruxelles. Tuttavia, anche questi potrebbero non rispondere alla domanda se gli euroscettici riusciranno a formare una maggioranza. Molto dipenderà dal centrodestra, che potrà scegliere se preferirà votare con gli euroscettici o con le fazioni di sinistra e liberali, al cui sostegno finora si è fatto ricorso in tempi di crisi.

In secondo luogo, è difficile per gli stessi euroscettici comunicare all’interno del loro campo. Un esempio eclatante è il conflitto con il partito Alternativa per la Germania, accusato di essere troppo estremista e allontanato dal gruppo Identità e Democrazia. Al contrario, il partito polacco Diritto e Giustizia, che appartiene ad una fazione separata di conservatori e riformisti europei, prende le distanze dall’approccio adottato dal Raggruppamento Nazionale francese o dal partito ungherese Fidesz nei confronti della Russia.