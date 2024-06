Ci sarà una guerra a Bruxelles per questo. Cinque problemi per il Parlamento europeo dopo le elezioni

Finora l’Unione Europea ha voluto dare l’esempio al mondo intero nella lotta contro il riscaldamento globale. Allo stesso tempo, l’attenzione alle tecnologie verdi avrebbe dovuto essere la forza trainante dell’industria europea nella competizione con Stati Uniti e Cina.

Tuttavia, gli ambiziosi obiettivi dell’UE di ridurre le emissioni di anidride carbonica comportano costi e responsabilità enormi per le aziende e i cittadini degli Stati membri. Ciò solleva una significativa opposizione da parte dei gruppi critici nei confronti della direzione presa da Bruxelles.

Al termine dell’attuale mandato, la Commissione europea ha deciso per la prima volta di fare un passo indietro nella transizione verde e, dopo un’ondata di proteste, ha in parte capitolato davanti agli agricoltori, abbandonando alcuni presupposti del “farm to fork” strategia, il cosiddetto Green Deal per l’agricoltura.



Il Parlamento europeo avrà un’influenza sulla definizione delle questioni più importanti.

Tuttavia Bruxelles intende ancora imporre il divieto di immatricolazione dei veicoli a combustione, nonché il cosiddetto sistema ETS2 che comprende, tra gli altri, gli edifici o i trasporti. Si prevede che l’attuazione di ulteriori modifiche non passerà inosservata e senza tempestose proteste e opposizioni da parte dei singoli governi. Tenendo conto di questi fattori e del coinvolgimento del Parlamento europeo nell’adozione dei regolamenti comunitari, si può presumere che il nuovo Parlamento europeo dovrà assumere una posizione nuova, e forse modificata, sulle idee contenute nella legislatura precedente.

2. Russia e Ucraina



Il Parlamento europeo partecipa all’adozione di sanzioni contro la Russia, oltre a fornire maggiori aiuti all’Ucraina, che è stata attaccata. Influisce anche sulla portata e sul ritmo della potenziale espansione della comunità.

Ciò significa che i membri del Parlamento europeo dovranno decidere l’entità del sostegno aggiuntivo a Kiev nel prossimo periodo. Alcuni parlamentari appartenenti a formazioni filo-russe (come l’AfD, il partito ungherese Fidesz o il Raggruppamento Nazionale francese) potrebbero opporsi.



Ursula von der Leyen sostiene la difesa comune europea.

D’altro canto, nei prossimi cinque anni, la questione dell’allargamento della Comunità ad altri paesi – Ucraina e Balcani – acquisterà sempre maggiore importanza. La posizione del Parlamento europeo può facilitare o ostacolare l’adesione dei paesi successivi all’Unione europea.

3. Immigrati



La campagna elettorale del Parlamento europeo indica già che la questione dell’immigrazione e dell’ammissione di nuovi arrivati ​​da paesi extra-UE sarà una delle questioni più controverse. Alcuni gruppi hanno già annunciato che metteranno fine al pacchetto migratorio approvato a maggio, che prevede il cosiddetto Meccanismo Volontario di Solidarietà, che presuppone l’invio di almeno 30.000 persone ogni anno. la gente.

Il nuovo Parlamento europeo potrebbe voler aprire maggiormente le sue porte ai migranti o, d’altro canto, resistere a potenziali cambiamenti nelle normative ed esercitare pressioni per ritirarsi dagli impegni esistenti.

La posizione del Parlamento europeo potrebbe rivelarsi di grande importanza per la Polonia, che non accetta l’attuale forma dell’accordo sulla migrazione, ritenendo che non tenga sufficientemente conto della situazione dei paesi in prima linea. A seconda della forma finale della maggioranza parlamentare, l’istituzione sarà probabilmente un prezioso alleato per Varsavia.

4. Difesa comune



Ursula von der Leyen ha annunciato un aumento della spesa per l’industria degli armamenti in tutta l’UE, nonché la creazione delle basi di una difesa comune: l’iniziativa includerà, tra le altre cose, l’idea di una cupola di ferro per l’Europa con il sostegno di il governo polacco. Alcuni paesi sono ancora scettici riguardo a questa idea, che richiederebbe ingenti investimenti, e sono stati criticati anche dai membri del Parlamento europeo, che preferiscono limitare i poteri della Commissione. Di fronte alla guerra ancora in corso in Ucraina, questo sarà sicuramente un argomento che tornerà a essere discusso nel Forum del Parlamento europeo.

5. Corsa alla tecnologia



L’Unione Europea si trova a competere in una corsa tecnologica sempre più feroce con gli Stati Uniti e la Cina. Joe Biden, attraverso l’Inflation Control Act, invita le aziende a localizzare la propria capacità produttiva negli Stati Uniti. L’Europa deve anche confrontarsi con il massiccio espansionismo della Cina – un esempio di ciò sono le tariffe sulle auto elettriche cinesi. In tal caso, i programmi volti a stimolare la creatività nel Vecchio Continente potrebbero essere cruciali per il suo futuro economico.

È noto che la direzione sarà determinata dalle capitali degli Stati membri più potenti e dalla Commissione Europea. Ma a volte il diavolo si nasconde nei dettagli, e i risultati delle singole commissioni del Parlamento europeo possono rivelarsi preziosi per alcuni settori dell’economia. Dobbiamo quindi affrontare una grande battaglia su come sarà l’industria europea in futuro.