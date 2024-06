I risultati elettorali come uscita. La prestigiosa sconfitta di Andrzej Duda. Il ministro ha perso

Fin dall’inizio, l’analisi preelettorale ha mostrato che la lotta per il mandato unico del PiS nella provincia. La Grande Polonia si scontrerà tra tre individui: Wojciech Kolarski, Ryszard Czarnecki e Marlina Malek. Mateusz Morawiecki, ex ministro della Famiglia nel governo, è diventato il “cavallo oscuro” della corsa. Gli exit poll mostravano che aveva sconfitto due politici nominati ai vertici dal quartier generale di via Novokrotska.

Ryszard Czarnecki dice così addio al Parlamento europeo dopo 20 anni. A Wojciech Kolarski non viene invece garantito l’asilo politico dopo la fine del mandato del presidente Andrzej Duda.

Gli exit poll mostrano che i politici di altri partiti si trasferiranno a Bruxelles dalla Grande Polonia: Eva Kopacz (Alleanza Civile), Michael Wawrykiewicz (Alleanza Civile), Anna Brylaka (Unione), Krzysztof Hedman (Traceia Droga).