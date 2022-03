Gli automobilisti devono stare attenti. Difficoltà in cinque voiceship

Secondo la direzione generale delle strade e autostrade nazionali, ci sono 86 veicoli per la manutenzione invernale sulle strade nazionali.

Le condizioni meteorologiche influenzano il traffico stradale in cinque province. Si verifica nel voivodato di Mżawka Dolnośląskie. D’altra parte, le nebbie si verificano nei seguenti voivodati: Kuzhavsko-Pomorsky, Pomorsky, Vormisko-Masursky e Sachotnyopomorsky.

GDDKiA esorta i conducenti a guidare con cautela, soprattutto nell’area sopra menzionata.

Secondo l’Agenzia meteorologica e idrica, il sole diurno in Pomerania sarà leggero e leggermente nuvoloso. Al mattino al nord, un po’ di nebbia scompare, limitando la visibilità a 200 metri. La temperatura massima è di 6 gradi nel Potala e 7 gradi a est, circa 9 gradi al centro e 11-12 gradi a ovest. Il vento sarà debole e moderato, con venti che soffiano da est a ovest. Nelle Suites i venti possono raggiungere i 55 km/h in fascia pedemontana e i 65 km/h in quota, provocando raffiche di vento.

