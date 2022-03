“ci sarà”. Marius Budzjanovsky ha annunciato il suo nuovo sfidante

Marius Budzianowski ha combattuto il suo ultimo incontro il 23 ottobre 2021 alla festa KSW 64. Ha poi sconfitto l’ex uomo forte Singalchik all’Atlas Arena a ód Sergin Osman Deitch “Bombardera”. Il 45enne non ha dato una possibilità al suo avversario e lo ha messo fuori combattimento con un potente colpo in soli 18 secondi al primo turno.

Si sa già quando Mario Budzianowski Combatterà un altro duello. Si svolgerà anche il 28 maggio presso l’Atlas Arena durante la celebrazione del KSW 70. La battaglia di “Pudziana” sarà uno degli eventi principali della festa, ma è improbabile che sia la battaglia della sera. Lo stesso giocatore ha annunciato durante il galà del KSW 68 di sabato a Radom che il suo prossimo avversario sarebbe stato molto forte.

– Sarebbe sicuramente un buon concorrente. Una volta installato tutto, sarà un vero mattatoio! te lo posso promettere. Il primo round non finirà. È davvero un ottimo giocatore. Stiamo andando avanti – ha confermato Pudzianowski in un’intervista a Viaplay.

A “Pudzian” è stato chiesto anche qualche parola in merito Titolo la tua avventura con KSW. – Sono qui da quasi 13 anni, quindi sono a casa. Doveva essere un’avventura per un anno o due, ed è qui da 13 anni. Non c’è fine in vista. Lo faccio, ci gioco, mi alleno regolarmente tutti i giorni, come ai tempi della “fabbricazione del ferro”. Lentamente e avanti – 45 anni ammessi.

Marius Podzianowski ha fatto il suo debutto nelle MMA l’11 dicembre 2009 al concerto del KSW 12. L’ex uomo forte è stato poi sconfitto da TKO Marcin Najman Dopo soli 43 secondi di combattimento. a tutto sommato Bodzian ha combattuto per lucidatura Di 24 partite ne ha vinte 16.