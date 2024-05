Elezioni del Parlamento Europeo. Jacek Kurski e Daniel Obajtek nella lista PiS

Legge e giustizia hanno dichiarato Liste alle elezioni del Parlamento Europeo Distretto 5: include il Voivodato della Masovia, ma esclude Varsavia.

Elezioni del Parlamento Europeo. Candidati nel Voivodato di Masovia

In cima alla lista c'era l'attuale eurodeputato Adam Bhelan, che si unisce ai conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo. Jacek Kurski È dietro di esso. Il terzo posto è andato a Maria Kok.

Pieno Lista PiS masoviana per il Parlamento Europeo Sembra questo:

1. Adam Pilon

2. Jacek Kurski

3. Maria Coca-Cola

4. Anna Gwiesian

5. Jacek Ozdoba

6. Anna Sigolska

7. Radosław Fogiel

8. Gabriel Janowski

9. Giona Bala

10. Daniel Milewski

Elezioni del Parlamento Europeo. La BRI ha dichiarato le liste

Legge e Giustizia ha annunciato i suoi candidati anche in altri distretti. Elencalo Distretto della Pomerania Anna Fotika, ex capo del Ministero degli Affari Esteri, ha inaugurato l'evento. Secondo posto per lui L'ex vice ministro della Cultura Jaroslav Sellin, e il terzo – il deputato Kazimierz Smoliński. L'ex portavoce del governo Piotr Müller è il quarto della lista, seguito da: Dorota Arszyuszka-Milewczyk, Marcin Horala, Hanna Foldin-Kubicka, Dariusz Trelich, Silwia Wisniewska e Tomasz Rakowski.

Mariusz Kaminsky, ex capo del Ministero degli Interni e dell'Amministrazione Il voivodato aprirà la lista nel distretto incluso. Voivodato di Lublino (n. 8). Era indietro Jacek Saryuz-Wolski, eurodeputato di lunga data, e al terzo posto il deputato Dariusz Stefaniuk. Prossimi membri del Parlamento: Anna Debrowska-Banaszek, Anna Baluch, Tomasz Zielinski, futuro consigliere dell'Assemblea del Voivodato di Lublino Kamila Krzywaczewska, Starosta di Bulawayo Danuta Smaka e il Prof. Zbigniew Krysiak. Il deputato Jan Gandak (Polonia sovrana) partirà dall'ultimo posto.

Sono noti anche i candidati PiS Nel cerchio che lo racchiude Voivodato Precarpazia. Nell'elenco sono comparsi: Daniele Obajtek, Bogdan Rzońca, Władysław Ortyl, Marcin Warchoł, Teresa Pamuła, Rafał Weber, Iwona Kurowska, Jolanta Sawicka, Ewa Leniart e Marek Kuchciński.

D'altra parte Ex vice capo del Ministero dell'interno e dell'amministrazione Maciej Wąsik In cima alla lista c'erano i Voivodati di Podlachia e di Varmia-Masuria. Dal PiS correranno i seguenti candidati: Karol Karski, Adam Andruszkiewicz, Iwona Arent, Olga Semeniuk-Patkowska, Jacek Bogucki, Bogusława Orzechowska, Bernadetta Krynicka, Robert Gontarz e Sebastian zukaszewic.

Sul sito della Commissione elettorale nazionale è stata pubblicata anche la lista PiS del distretto 13, che comprende i voivodati di Lupuszki e della Pomerania occidentale. Il suo leader L'eurodeputato Joachim BrudzinskiAl secondo posto – L'eurodeputata Elżbieta Rafalska. L'elenco comprende Malakorsata Kolinska, Jerzy Moderna, Artur Salapavka, Wodysław Dajczak, Michael Jack, Malkorsata Kozniowska-Kola, Agnieszka Kursawa e l'ex vicepresidente ed ex vicepresidente del Ministero dell'amministrazione Gnazve.

