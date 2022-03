Grozi nam paraliż inwestycji. Wykonawcy będą schodzić z budowy

są rzeczywiście bardziej skłonne do utrzymywania wyższego poziomu zapasów company. Zabezpieczają się w ten sposób przed sytuacją, w której może zabraknąć niektórych materiałów. Robią to nawet kosztem zamrożenia części kapitału, ale nie firme.

– Przekonało to wielu przedsiębiorców, że zapasy materiałów budowlanych zwiększają poziom stabilności firm, come duże znaczenie zwłaszcza w przypadku realizacji dużych kontraktów. Można więc powiedzieć, że firmy e PRODenci materiale di budowlanych odrobili lekcję e wyciągnęli wnioski z poprzedniej sytuacji – komentuje.

Damian Kazimierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa uważa, że ​​​​Widoczny obecnie wzrost cen materiałów budowlanych wynika także z niepynewnoci firm co do rozacwl

– Per skutek popytu ze strony przedsiębiorstw, które ulegają panice i wykupują materiały na zapas. Il problema è dotyczy przede wszystkim wyrobów stalowych, które z tygodnia na tydzień podrożały o 30-50 proc. Co więcej, wstrzymuje się z zawieraniem nowych umów sprzedaży stali, bo nie wie, skąd pozyska nowe dostawy – komentuje w rozmowie da money.pl.

Damian Kazimierczak zastanawia się, co stanie się z kontraktami, które lada dzień miały zostać podpisane. Firmy, które miały być stroną tych umów, zdają sobie już sprawę z tego, że są one nierentowne, bo wybuch wojny Diametralnie zmienił warunki. – Nie wiadomo także, co będzie z trwającymi kontraktami, których realizacja została sparaliżowana przez odpływ pracowników z Ucraina Ho niedobór podstawowych materiałów – dodaje.

Problema konieczności Rewaloryzacji budowlanych kontraktów sygnalizowała Federacja Przedsiębiorców Polskich jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Eksperci FPP postulowali, że w związku z wysoką inflacją konieczne jest uchwalenie tzw. ustawy epizodycznej (obowiązującej tylko w okresie dużego wzrostu cen). L’organizzazione di tutto ciò che è necessario per la raccolta di informazioni di base in un’area dedicata a 12 giorni di permanenza.

Na razie gmina Morawica ogłosiła przetarg na dokumentację projektową. – Ceny usług również drożeją. Powodem jest rosnąca inflacja. Ceny, które były szacowane w połowie ubiegłego roku, mają się więc nijak do obecnych. Wśród wykonawców istnieje także duża obawa co do przyszłości. Pojawiają się sygnały, że może dojść do opóźnienia w inwestycjach. W bezpośrednich rozmowach z nami wykonawcy sygnalizują, że nie są w stanie przewidzieć, jakie będą ceny materialełów budowlanych w najbliższej przyszłości – dodaje.