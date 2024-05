Ghost of Tsuhim’s Cut del regista migliora la colonna sonora. Il numero di giocatori su Steam è nuovamente aumentato!

L’uscita di Ghost of Tsuhim’s Cut su Steam è un altro evento importante per i giocatori che non dispongono di hardware Sony. Il titolo, che ha ricevuto recensioni entusiastiche alla sua anteprima – meritatamente, vale la pena aggiungerlo – ha finalmente fatto la sua comparsa su PC. E non sorprende che abbia iniziato molto rapidamente ad attirare sui server stormi di fan giapponesi che volevano sentire da soli chi è veramente Jin Sakai.

Ad ogni modo, ieri sera vi abbiamo informato che, nonostante l’obbligo di avere un account PSN per la modalità online, 59.000 persone hanno giocato al titolo contemporaneamente. Ciò, ovviamente, ha permesso al titolo di passare alla prima piattaforma di Sony su quella di Valve, seconda solo a God of War (2018) e, ovviamente, Helldivers II. E anche se potrebbe essere difficile battere i punteggi di entrambe le produzioni, vale comunque la pena notare che il punteggio di Ghost of Tsushima continua a crescere!

Da venerdì sera a sabato a un certo punto C’erano 61.453 giocatori nel gioco! E non si è trattato di un colpo solo, perché finora sono più di 45.000 le persone che partecipano all’avventura di Tsushima. Non c’è quindi dubbio che Sony abbia ricevuto un’ulteriore prova del fatto che rilasciare i propri prodotti anche su PC può essere un’ottima soluzione. E se hanno ancora dei dubbi al riguardo, è difficile immaginare che una tale serie di successi non li dissiperà.