6:2, 6:1 Il bielorusso non si fa illusioni. Magdalena Frisch Show, polacco con aggiornamento

Magdalena Frisch vuole prepararsi al meglio per il Roland Garros, motivo per cui ha deciso di partecipare alla WTA 500 a Strasburgo. Sebbene il polacco sia attualmente al 55° posto nella classifica,… Non sei arrivato direttamente alla scala principale. Il programma dell’evento è molto forte, anche se si terrà la settimana prima dell’inizio del torneo del Grande Slam. Pertanto, un giocatore del KS Górnik Bytom ha bisogno di un totale di due vittorie per poter giocare il primo turno della competizione principale.