Magdalena Frisch – Astra Sharma oggi. Copertura in diretta e punteggio in tempo reale del Campionato WTA Praga

Negli ultimi anni il torneo si è svolto a Praga su campi in cemento, prima della partenza dei tennisti per il continente americano. Questa volta il ruolo del torneo è leggermente cambiato e gli organizzatori hanno scelto di giocare su campi in terra battuta. Questa sarà l’ultima occasione per mettersi alla prova prima dei Giochi Olimpici di Parigi, dove dal 27 luglio al 4 agosto si svolgerà il torneo di tennis.

Magdalena Fręch era la sesta testa di serie. La sua prima avversaria sarà l’australiana Astra Sharma, che pochi giorni fa ha disputato a Palermo i quarti di finale del torneo WTA 250.

Se Frisch vince, affronterà la turca Zeynep Sonmez o la ceca Dominika Salkova.

L.O

