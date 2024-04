Francia. Emmanuel Macron – incontro con Xi Jinping. Media sul secondo giorno della visita

Il portavoce del Ministero degli Esteri ha annunciato la visita del leader cinese mento Lin Jian. Come è già noto, Xi Jinping Resterà in Europa per cinque giorni. Durante questo periodo visiterà la Serbia, l'Ungheria e… Francia.

Nel contesto degli ultimi rapporti pubblicati da Bloomberg, questo sembra venire alla ribalta Incontro a ParigiDove il leader cinese incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron.

Come leggiamo, il Presidente della Francia deve impegnarsi in questa direzione Approfondire Il loro Relazioni personali Con Xi Jinping da utilizzare nel processo Porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina.

Il viaggio di Xi Jinping in Europa. L’incontro con Macron ha un significato più profondo?

Durante una visita di due giorni in Francia Emanuele Macron Fa appello al leader cinese Ha convinto Vladimir Putin a farla finita Guerra in Ucraina. Inoltre, secondo le fonti, l'obiettivo di Macron è attirare gli investitori cinesi nel settore delle batterie per veicoli elettrici.

Bloomberg, citando le sue fonti, indica che la visita di Xi nell'Unione Europea avrà luogo Il primo in cinque anni. Si legge nel testo dell’agenzia che “questi Paesi cercano investitori dalla Cina, nonostante le numerose indagini condotte dall’Unione Europea sulla politica industriale di Pechino e gli avvertimenti degli Stati Uniti”.

Stiamo parlando dell'approccio della Cina nei confronti dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Sebbene la Cina dichiari ufficialmente la propria neutralità, Washington avverte che Pechino non risparmia alcuno sforzo per sostenere Mosca, ad esempio nel campo dell'industria militare.

Xi Jinping in Europa. Scopo della visita

I diplomatici cinesi, a loro volta, hanno espresso la speranza che l’incontro tra Xi e Macron permetta a quest’ultimo di farlo L’UE ha spinto per un approccio “più realistico”. Nei rapporti con la Cina. Bloomberg scrive anche dei piani della Cina per questa visita. Pechino vuole dimostrare di avere più da offrire economicamente all’Europa rispetto agli Stati Uniti e “ci proverà”. Guida un cuneo Tra Washington e Unione Europea. READ La Russia offre le condizioni per porre fine all'invasione dell'Ucraina

Come si presenta il piano per la visita del leader cinese in Francia? Innanzitutto, sarà ospitato da Macron Cena al Palazzo dell'Eliseopoi L'invito di Xi ai Pirenei. Per di più, un avvocato Ursuli von der LeyenIl presidente della Commissione europea ha affermato che durante il loro soggiorno in Europa ci saranno anche conflitti tra i politici Riunione tripartita.

Di fronte ai resoconti di Bloomberg, anche il Kyiv Independent ci ricorda la posizione assunta da Macron negli ultimi mesi. È diventato il leader francese.Il principale sostenitore del rafforzamento della difesa europea Ha chiesto di aumentare la produzione di equipaggiamento militare e di aumentare gli aiuti militari all'Ucraina.

fonti: Bloomberg, Kyiv Independent, Interia

