Il palmare Xbox è una realtà. Microsoft chiede ai giocatori informazioni sull'attrezzatura portatile

Microsoft non nasconde le sue intenzioni riguardo alla Xbox portatile. Il produttore e l'editore hanno inviato un questionario ai clienti per scoprire le loro aspettative riguardo al dispositivo.

Il tema dell'Xbox portatile è tornato come un boom a partire dal 2021, motivo per cui l'azienda americana ha confermato a marzo che sono in corso i lavori su questo tipo di iniziative. C'erano “diversi prototipi” in preparazione e ci sono indicazioni che il progetto non sia stato rinviato.

L'azienda sta ancora sviluppando l'hardware, come dimostra il sondaggio inviato ieri, grazie al quale Microsoft vuole sapere cosa si aspettano i giocatori.

Cosa ti ha spinto ad acquistare un dispositivo di gioco portatile? Quali caratteristiche ti piacciono di più? Hai intenzione di acquistare un'altra console di gioco nei prossimi tre-cinque anni? – Queste sono alcune delle domande che il colosso di Redmond pone agli utenti di dispositivi mobili.

Abbiamo già sul mercato Steam Deck, ROG Ally e Lenovo Legion Go, ed ecco perché Le opinioni su funzioni particolarmente favorevoli nei laptop potrebbero essere un importante suggerimento per Microsoft per intraprendere ulteriori azioni.

Nel sondaggio, il produttore collega chiaramente il dispositivo mobile a Xbox Game Pass L'azienda chiede se i partecipanti utilizzano i prodotti del servizio su uno qualsiasi dei dispositivi e se lo streaming di giochi sul cloud come parte di Xbox Game Pass Ultimate sia una funzione importante.

Le domande predisposte dal colosso di Redmond sono dettagliate e lasciano supporre che l'azienda voglia comprendere le aspettative dei potenziali clienti che, tra qualche anno, accederanno ad apparati portatili, compreso Xbox Game Pass.