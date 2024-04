Adam Slapka voleva revocare la sua immunità

Dopo l'incidente, il deputato go ha annunciato che avrebbe revocato la sua immunità. Per fare ciò, la richiesta del pubblico ministero deve prima essere presentata al presidente del Sejm. Szymon Hołownia sta esaminando la validità della domanda. Se il presidente di Novosesna dovesse cambiare idea, il suo caso sarà trattato dalla commissione parlamentare per il Regolamento, gli Affari Rappresentativi e le Immunità.