Elite pericolosa. La fine dello sviluppo del gioco su console e un’enorme delusione per i fan

Gli incubi dei giocatori di console che speravano di sviluppare ulteriormente Elite Dangerous e installare l’espansione Odyssey su PS4 e XOne si avverano.

Sfortunatamente, questa è la fine dello sviluppo di Elite Dangerous su console. David Braben, padre del marchio Elite, ha postato un messaggio sul sito ufficiale del gioco secondo cui questa avventura spaziale sarà sviluppata solo su PC.

“È con rammarico che ho preso la decisione di de-sviluppare completamente il gioco su console. Vogliamo andare avanti con la storia del gioco. Per fare questo dobbiamo concentrarci su una base di codice, solo per Elite Dangerous Odyssey “Elite continuerà a funzionare su console, ma solo con hardware Mission. Aggiornamenti, nessun nuovo contenuto. D’ora in poi, il nostro focus sarà solo sui recenti contenuti per PC relativi al codice Odyssey”, ha scritto David Braben.

I giocatori hanno a lungo ipotizzato che Frontier Developments abbia abbandonato i piani per lanciare Odyssey su console. Ad oggi, l’espansione non funziona bene su PC (al momento del suo rilascio, l’ottimizzazione era scarsa), il che indica che gli sviluppatori non erano in grado di far fronte alla produzione. La verità scioccante è che Lo studio non intende trasferire il gioco su PS5 e XSX.

Vedremo cosa significa per lo sviluppo di Elite Dangerous su PC. I fan sono molto delusi da questa svolta degli eventi e lo suggeriscono L’editore ha tagliato molto i soldi per sviluppare questo simulatore spaziale, Dove è possibile visitare l’intera galassia della Via Lattea in scala 1:1 (con circa 400 miliardi di stelle).