L’Antartide nasconde tesori fuori dal mondo. Crollerà a causa del cambiamento climatico

Il nostro pianeta è bombardato da elementi provenienti dai confini più remoti dello spazio. Gli scienziati prestano la massima attenzione a coloro che sono riusciti a raggiungere la sua superficie, cioè i meteoriti. Consegnato “sotto il nostro naso” I meteoriti contengono grandi quantità di dati sul mondo extraterrestre. Potrebbero essere capsule del tempo contenenti informazioni sull'origine dell'universo. Ecco perché gli astronomi cercano meteoriti in diversi continenti della Terra tanto quanto cercano parti distanti dello spazio.

Il loro tesoro più grande è Antartide. Si stima che oltre il 60% dei meteoriti rinvenuti provenga dal continente ghiacciato dell'emisfero australe. Si trova nel cosiddetto ghiaccio blu, che ne costituisce solo l'1%. Superficie continentale. Si tratta di luoghi in cui strati di neve e ghiaccio vengono rimossi dalla superficie da una combinazione di processi di flusso di ghiaccio e condizioni meteorologiche locali. Lì vengono esposti i meteoriti depositatisi nel ghiaccio dopo l'impatto.

Alcuni dei meteoriti rinvenuti lì hanno trascorso migliaia di anni nel ghiaccio. Molti di loro rimangono nascosti. Secondo le stime L'Antartide può contenere fino a 850.000 meteoritiChe è proprio sotto il naso dei ricercatori. Tuttavia, in futuro, questo tesoro nascosto potrebbe essere sepolto per sempre prima che gli astronomi lo trovino. E tutto a causa del cambiamento climatico.

Un gruppo di scienziati provenienti da Bruxelles, Gran Bretagna e Svizzera Le stime effettuate utilizzando algoritmi di apprendimento automatico suggeriscono che l’aumento delle temperature aumenterà il numero di meteoriti, che non saranno in grado di rimanere sulla superficie del ghiaccio blu abbastanza a lungo prima di essere trovati. Le conseguenze saranno disastrose per la ricerca degli astronomi.





Scoperta di meteoriti in Antartide

/Twitter / @SPACEdotcom /Twitter



Una volta che i meteoriti antartici appaiono in superficie, vengono riscaldati dalla luce solare a causa del loro colore scuro. Il ghiaccio che circonda un simile meteorite inizia a sciogliersi, facendolo “affondare” e affondare sotto la superficie. La ricerca indica che affinché un meteorite inizi a collassare sotto il ghiaccio, è necessaria una temperatura superficiale di -9°C e una temperatura dell'aria di -10°C. Una volta che un meteorite affonda abbastanza in profondità, viene sepolto dal vento e dal flusso di ghiaccio nel tempo. Quindi gli scienziati non sono riusciti a trovarlo.









I ricercatori sottolineano che con l’aumento della temperatura globale dell’aria, diventa più difficile mantenere le condizioni che consentono ai meteoriti di rimanere in superficie. Per ogni aumento di 0,1 gradi Celsius, gli astronomi si aspettano Possono perdere tra 5.100 e 12.200 meteoriti all'anno. Per fare un confronto, gli astronomi attualmente trovano circa 1.000 meteoriti ogni anno in Antartide. Nel modello creato dai ricercatori, tenendo conto degli attuali cambiamenti climatici e dell’aumento delle temperature, entro il 2050, il 24% dei meteoriti in Antartide “affonderà” nel ghiaccio e non verrà recuperato. Questo è uno scenario indipendente dal livello di emissioni di gas serra e non può essere evitato. Una situazione peggiore si verificherà quando si presuppongono emissioni più elevate. Secondo lui, entro il 2100, l’Antartide avrà assorbito per sempre fino al 76% di tutti i meteoriti.

Gli autori dello studio affermano direttamente che è necessario per evitare una significativa perdita di tesori spaziali in Antartide Azioni per prevenire il cambiamento climatico. “Gli scienziati sono giunti alla conclusione che l’unico modo, a lungo termine, per preservare la maggior parte dei meteoriti ancora da scoprire in Antartide è ridurre rapidamente le emissioni di gas serra”, riassume un estratto dello studio pubblicato sulla rivista natura.

La domanda rimane da parte degli stessi astronomi Salva quanti più meteoriti possibile Affrontare il cambiamento climatico irreversibile. Possono farlo aumentando il numero di spedizioni in Antartide e utilizzando nuove tecnologie.