Varsavia. Un uomo è stato trovato con un coltello nel petto a Ochota. È stato portato in ospedale

La polizia sta indagando su un uomo seduto in un'auto in via Pawińskiego a Ochota che si è conficcato un coltello nel petto. L'anziano è stato portato in ospedale, dove è morto.

Il giornalista di tvnwarszawa.pl ha appreso che l'uomo è stato trovato in un'auto parcheggiata davanti all'edificio. – Sul posto sono arrivate due squadre mediche di emergenza. Rianimato. Un uomo di 76 anni è stato portato in ospedale. Artur Vegricinovic ha detto che sul posto sono intervenuti agenti di polizia in uniforme e in borghese e un tecnico forense.

– La polizia, arrivata per prima sul luogo dell'incidente, ha iniziato a prestare assistenza medica ai feriti fino all'arrivo della squadra di soccorso. Sono in corso sforzi per determinare le circostanze dell'incidente, ha affermato l'alto funzionario. Rafał Wieczorek della stazione di polizia di Ochota. – L'uomo è morto in ospedale – ha detto il poliziotto in un'intervista a tvnwarszawa.pl dopo le 18:30.

L'uomo era davanti all'edificio con la famiglia. Uno degli uomini è andato all'appartamento per prendere delle cose, mentre l'uomo è rimasto in macchina, ed è stato allora che è avvenuta la tragedia. Il paziente è stato portato in ospedale in condizioni critiche.