Iga ti ho guarito – Simona Walter. Billie Jean King copertura in diretta e risultati in tempo reale

Iga Swiatek inizierà venerdì la partita tra Svizzera e Polonia alla Billie Jean King Tennis Cup contro Simona Waltert. Copertura in diretta e risultati in diretta su Polsatsport.pl.

La Świętek è in testa alla classifica WTA, la Walter al 158. Le donne svizzere sono terze nella classifica ITF per squadre nazionali alla Billie Jean King Cup. La Polonia è al 17° posto.

La Nazionale svizzera non giocherà tra le sue squadre più forti, a causa del fatto che la capitana Viktoria Golubic non è riuscita a riprendersi in tempo dall'infortunio.

La competizione proseguirà sabato a Bienne, dove si affronteranno i “top bats” di entrambe le squadre, ovvero Svetek e Naif. Per il doppio i capitani hanno nominato la coppia Maja Cwalinska e Katarzyna Kawa, nonché Selin Naife e Jill Teichmann, che nel 2022 hanno portato la squadra svizzera alla vittoria nella finale della PGK Cup a Glasgow.

L'obiettivo dell'incontro di due giorni è qualificarsi per il torneo finale della BJK Cup, che si terrà a Siviglia a novembre.

Quando si giocherà la partita Svetek-Walter? Quando?

Diretta live e risultati della partita Iga Świątek – Simona Waltert venerdì dalle 14:00 su Polsatsport.pl.

