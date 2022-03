Katarzyna Cichopek e Marcin Hakiel Już wcześniej mówili o kryzysie

Katarzina Seechubek me Marcin Hakeel opublikowali na swoich profilach na Instagramie takie samo oświadczenie, w którym poinformowali, że się rozwodzą. “17 Lat za Nami, Will e Spanyaich Choel, Za Katori Sobe Dziokojime” – napisali i zapowiedzieli, że nie zamierzają roztrząsać publicznie swoich spraw, ponieważ dobro i Spokój dzieci jest dla nich najważniejsze. Małżonkowie zablokowali możliwość komentowaniajednak internauci i osoby związane z show-biznesem dodają wpisy pod innymi postami. Nie ukrywają, że są zaskoczeni, ponieważ Ani Cichopek, Ani Hakiel nie dawali sygnałów, że coś jest nie tak w ich związku.

Teraz zupełnie inaczej wybrzmiewają wywiady małżonków, w których opwiadali o swojej relacji. Nowego znaczenia nabierają te, w których poruszyli temat kryzysu, który się pojawił prawie 4 lata temu.

Resztę artykułu znajdziesz pod materialełem wideo:

Katarzyna Cichopek e Marcin Hakiel mieli kryzys

Katarzyna Cichopek e Marcin Hakiel zakochali się w sobie podczas udziału w “Tańcu z Gwiazdami”. Bylo a w 2005 r. , a trzy lata później wzięli ślub. “Cały czas jesteśmy w sobie zakochani, ale co równie ważne – lubimy się. Miłość ma to do siebie, że w pierwszej fazie jest gentywna, az biegiem lat siła uczucia zmienia się bardziej w przyjaźń. (…) Ja i Marcin Gramy do Jednej Bramki, jesteśmy zgranym duetemtworzymy związek Partnerski” – opowiadała Cichopek o związku z Hakielem. Jednak 4 lata temu przeszli kryzys. Związany di M. z problemami finansowymi, z którymi się wtedy borykali. Małżonkowie z dziećmi musieli sprzedać willę w Wilanowie i przeprowadzili się do mieszkania. Wtedy narosło między nimi napięcie, o czym Marcin Hakiel opowiedział w tygodniku “Dobry Tydzień”:

Po przeprowadzce ich sytuacja się unormowała. “Być Może gdybyśmy nie mieli ślubu, łatwiej byłoby zakończyć wszystko jednym ostrym cięciem. Powiedzieć sobie: “Do widzenia, zaczynam wszystko od nowa.” Ale składaliśmy sobie przysięgę, Mami Dzic– tłumaczyła aktorka w rozmowie z tym samym tygodnikiem.

Nie wiadomo, jaka była przyczyna rozpadu małżeństwa Katarzyny Cichopek e Marcina Hakiela. Małżonkowie jak na razie nie komentują swojej decyzji.

