Elezioni locali 2024. Battaglia per Breslavia – Izabela Bodnar vs. Jacek Sudrik

Nel programma “Ospite degli eventi” Bogdan Rymanowski ha parlato con i candidati presidenziali di Wrocław – Izabela Bodnar e Jacek Sudrych, che domenica si affronteranno al secondo turno delle elezioni.

– Prima del secondo turno, il sindaco di Varsavia, Rafał Drzaszkowski, si presenterà a Wrocław. “Ci stiamo rafforzando a vicenda prima del voto”, ha detto il sindaco di Wrocław, Jacek Sudrych.

– Władysław Kosiniak-Kamysz e Szymon Hołownia verranno a trovarmi giovedì. Izabela Bodnar, la candidata presidenziale di Wrocław, ha detto che tutta la mia famiglia della Terza Via mi avrebbe sostenuto.

Elezioni locali 2024. “La frustrazione del sistema di Wrocław”

– In questa campagna giocano mio marito e la mia famiglia – ha detto il rappresentante della Terza Via. – Questa è una terribile incredulità nei confronti del “sistema Breslavia” che ha intrappolato la nostra città. Ha anche detto che c'è una forte pressione affinché non vincano queste elezioni.

– Spero di aver sentito male. Mi vengono poste domande difficili e non mi offendo. Ma qualcosa ci deve essere – ha risposto il presidente Jacek Sutric.

– Perché gli abitanti di Černikowicz vicino a Lubin vengono a Breslavia, sono così angosciati e parlano di situazioni ambigue? – chiese Sudrik. – Avete già perso un processo contro di loro – ha aggiunto.

Il politico ha chiesto di non parlare dell '”Accordo di Wrocław”. – Insultiamo donne e uomini di Wrocław. Ha aggiunto che hanno il diritto di sapere e ottenere risposte.

Un candidato della terza via ha citato le parole di Sutrick.

– Sono felice che tu abbia iniziato a incontrare i residenti. Non lo fai da cinque anni. Il cambiamento è positivo, ha detto.

– Per questa messa in scena dei cittadini feriti di Czernikowice, lei collabora con il sig. Sapete, il teatro creato da Wilde – diceva Bodner.

Un politico della Terza Via ha detto: “L'intero gruppo di donne che piangono in una discarica non sono altro che candidati al governo locale”.

– È di questo che sto parlando, è sporco. Dicono che mio marito butta lì la spazzatura – ha spiegato Bodner.

Il presidente Sutrick ha osservato che “stava solo riferendo su ciò che sta accadendo”.

– Non darò alcun giudizio. Non sembrano manipolati. Sembrano vittime che cercano una sorta di giustizia. Il Presidente ha detto che invece di portarli in tribunale, avrebbe dovuto sedersi e parlare con loro.

“Wrocław è diminuita, non ha investito” vs. “La città ha bisogno di previsioni”

Bogdan Rymanowski ha chiesto agli ospiti quale sarà il piano per Breslavia nei prossimi anni.

– Bodner ha detto che l'attuale tassa non dovrebbe essere mantenuta. – Breslavia ha rallentato e non ha investito. Non possiamo ottenere finanziamenti dall’Unione Europea, ha detto.

– Il progresso civile della città dipende solo da un manager competente – ha aggiunto il candidato della terza via.

Il presidente Sutrick ha sottolineato che Breslavia ha bisogno di prevedibilità e stabilità.

– Non è una città innovativa, non può insultare i residenti dicendo che non è sviluppata – ha detto. – Per non dire che non ci sono turisti. Abbiamo fatto molti investimenti e molti altri attendono di essere realizzati, ha osservato il politico.

– Breslavia ha bisogno di un presidente che conosca la città e non abbia bisogno di studiare. Prendiamo la città sul serio, ha detto Sutrick.

“Non abbiamo osservato tensioni significative tra polacchi e ucraini a Breslavia”

Il candidato della terza via ha risposto ad una domanda del conduttore Bogdan Rymanovsky sugli ucraini che vivono nella capitale della Bassa Slesia.

– La guerra brutale in Ucraina viene condotta in difesa dei valori democratici – ha detto il candidato. – Siamo obbligati a sostenere gli ucraini – ha sottolineato.

Ha anche detto che i polacchi avvertono una sorta di stanchezza. – Cari abitanti di Breslavia, dobbiamo esercitare questa pazienza. Ciò è necessario, ha sottolineato Bodner.

Il sindaco di Breslavia ha affrontato anche la questione della minoranza ucraina.

– Prima dello scoppio della guerra su vasta scala, a Breslavia viveva una grande emigrazione di ucraini – ha detto Sudrych. – Non abbiamo notato alcuna tensione significativa tra i polacchi e loro – ha osservato. Il presidente ha detto che incrocia le dita per l'Ucraina.

– Tuttavia non posso immaginare che gli ucraini votino alle elezioni locali senza la cittadinanza polacca – ha detto Sutyrk. – Dovresti conoscere un po' il paese – aggiunse.

Il candidato alla presidenza fece un cenno al suo avversario. – Sono d'accordo, non è una buona idea che gli ucraini non cittadini votino alle elezioni locali.

Anche i politici hanno commentato la controversa mostra apparsa recentemente per le strade di Breslavia.

– Questo è un piano inappropriato – ha detto il presidente Sutryk. – Sono favorevole alla tutela dello spazio pubblico. Ha inoltre affermato che non dovrebbero essere ospitate mostre che dividono.

Nel primo turno delle elezioni, l'attuale sindaco Jacek Sutric ha ottenuto il maggior numero di voti (34,33%). Questa domenica affronterà la candidata di Trzecia Droga Izabela Bodnar, che ha ottenuto il 29,8% al primo turno. Supporto.

In un sondaggio condotto da Ibris Studio per conto del portale TuWroclaw.com, Bodnar ha ottenuto il sostegno del 48% degli intervistati che hanno dichiarato di partecipare al secondo turno elettorale. A sua volta, il 38% degli intervistati preferisce votare per l'attuale presidente. Il 14% è ancora indeciso. Lezioni.

Il secondo ospite del programma è stato il Prof. Zbigniew Lewicki è professore di studi americani all'Università Cardinale Stefan Wyszyński.

