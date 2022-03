Educazione dei bambini ucraini nelle scuole polacche. Due sistemi tra cui scegliere [POSŁUCHAJ] – Varsavia e Mazovia – le ultime notizie in RDC

I bambini ucraini imparano nelle scuole polacche / didascalia foto / foto. UM Varsavia / Facebook

Quasi 100 unità preparatorie sono già state aperte nelle scuole di Varsavia. Questi sono luoghi la cui missione è preparare i bambini ucraini all’istruzione in Polonia. Sono già quasi 9,5mila gli iscritti, la maggior parte, cioè 6,5mila, sono nelle scuole primarie. A loro volta, duemila bambini ucraini sono stati iscritti all’asilo.

– Queste sezioni dovrebbero essere orientate all’apprendimento della lingua polacca, non al curriculum di base – afferma il vicepresidente di Varsavia, Renata Kaznowska. – Gli studenti dovrebbero avere il tempo di acclimatarsi. Dopo questo trauma della guerra, non possiamo costringere i bambini a entrare nel sistema educativo polacco. L’Ucraina ha anche preparato la possibilità dell’apprendimento a distanza nel sistema educativo ucraino. Penso che dovremmo approfittare anche di questo – Avviso.

– Dobbiamo prendere in considerazione quali sono i piani aggiuntivi per i rifugiati – Aggiunge il vicepresidente. – Coloro che desiderano rimanere entreranno nel sistema educativo polacco. Coloro che già dichiarano che torneranno in Ucraina subito dopo la guerra hanno l’opportunità di studiare a distanza nel sistema ucraino. Penso che dovremmo mettere insieme questi sistemi – Dice.

Ora ci sono un totale di circa 330.000 persone a Varsavia. ucraini. Come riportato dal consiglio comunale, sempre meno persone in fuga dalla guerra si riversano nella capitale. Tuttavia, molti hanno in programma di rimanere con noi per un periodo più lungo.

