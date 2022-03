Dopo 32 ore di crash, Gran Turismo 7 prende vita. I creatori si spiegano e si scusano [Aktualizacja]

Messaggio

18 Marco 2022, 16:10

L’annuncio di ieri di “nerfing” i premi delle gare in Gran Turismo 7 non è l’unica cosa che tiene svegli i giocatori in questo momento. A danneggiarli c’è anche il fatto che per circa 32 ore il gioco è stato praticamente ingiocabile a causa della “manutenzione del server”. Per fortuna la crisi è stata scongiurata.





















Aggiornare

Dopo quasi 32 ore di “pausa tecnica” Gran Turismo 7 È tornata nella terra dei vivi – verso le 15:00. È stato rilasciato l’aggiornamento 1.08, che ha risolto il problema dell’ultimo minuto nella patch 1.07 di ieri, e i server stanno funzionando di nuovo. Allo stesso tempo, il game director Kazunori Yamauchi si è preparato MessaggioSi scusa, spiega la situazione e spiega le decisioni che sono state prese in merito ai premi della gara.

Il ritardo nell’avvio dei server era dovuto a un bug che in alcuni casi impediva al gioco di funzionare correttamente, compromettendo potenzialmente i dati dei giocatori salvati. Per quanto riguarda il pagamento dei dividendi…

Vorrei che i visitatori del tuo sito GT7 Possono godersi molte auto e gare anche senza micropagamenti. Tuttavia, i prezzi delle auto sono un fattore importante che le rende uniche e rare, quindi penso sia importante che riflettano importi reali. spero di farlo GT7 Un gioco in cui puoi divertirti con diverse auto in modi diversi e, se possibile, voglio evitare una situazione in cui il giocatore deve ripetere meccanicamente determinati eventi più e più volte. READ Round Up: Sono disponibili le recensioni su Steam Deck di Valve: che aspetto ha rispetto allo Switch? Nel corso del tempo, ti faremo sapere quali piani abbiamo per gli aggiornamenti con contenuti, gare e funzionalità aggiuntivi per risolvere questo problema in modo costruttivo. Mi dispiace non potervi rivelare i dettagli al momento […]. Sarebbe bello se tutti potessero valutare lo sviluppo Gran Turismo 7 a lungo termine.

Sei disposto a fidarti di Polyphony Digital per sapere cosa stai facendo e abbassare i trofei di gara è in realtà una mossa per evitare una “situazione in cui il giocatore deve ripetere meccanicamente determinati eventi più e più volte”? Tuttavia, apprezzerei Yamauchi se si permettesse di dare più slancio all’argomento di questi futuri aggiornamenti…





messaggio originale

Se qualcosa indebolisce l’entusiasmo dei giocatori per questo Gran Turismo 7 Prima della premiere di questo gioco, c’era annuncioChe per utilizzare quasi tutte le sue funzioni (compreso il single player), sarà necessario mantenere una connessione Internet. Oggi possiamo vedere le sfortunate conseguenze di questa decisione.

Ieri alle 7:00 ora della Polonia Ho iniziato “Manutenzione del server” (noto anche come “Pausa tecnica”) durante il caricamento patch 1.07. Questa operazione doveva terminare alle 9:00, ma c’erano operazioni non programmate I problemiAttraverso di essa si è esteso in modo significativo. Successivamente GT7 È stato praticamente inutilizzabile per più di 24 ore.

Sì, in modalità offline puoi giocare a raduni musicali, gare da solista o prove a cronometro (sebbene la lavagna ora impieghi circa 10 minuti per caricarsi), ma difficilmente può essere considerata una forma di divertimento soddisfacente. Tanto più che non si ricevono soldi per questo, e nemmeno si fa beffe della distanza per il cosiddetto allenamento quotidiano (percorrere 42,2 km ogni giorno viene premiato con un coupon della roulette). Questi gradienti e tutti gli altri gradienti inclusi nella modalità carriera sono bloccati.



Ecco come appare il menu offline principale. Fonte: https://www.reddit.com/r/granturismo/comments/tg3zr0/im_glad_they_fixed_it_in_7_so_the_game_is/





La situazione è più frustrante per i giocatori perché le modifiche annunciate nell’aggiornamento 1.07 non li rendono affatto felici. esattamente il contrario. Polyphony Digital ha annunciato che intende “modificare” i premi per le singole gare, ovvero, nella maggior parte dei casi, ridurli in modo significativo. Abbiamo scritto di più su questo ieri Messaggi.





In attesa che i server vengano riabilitati, comunque Gran Turismo 7 È un po’ come tenere la testa su un moncone e aspettare che quella del boia (Grindowski?) cada. E poiché i giocatori non hanno nulla da fare di meglio fino a quando ciò non accade, stanno ammazzando il tempo riversando su di loro il rimorso Desse o forum GTPlanet…e senza risparmiare parole pungenti su quanto siano delusi da Studio Polyphony Digital. Bene, non è sicuramente un giorno glorioso per questo sviluppatore giapponese.