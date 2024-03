Donald Trump afferma che come presidente non farà uscire gli Stati Uniti dalla NATO. Se paghi l'Europa

Le sue dichiarazioni potrebbero aiutare a calmare i nervi dei leader occidentali che temono che Trump ritirerà formalmente l’America dalla NATO se vincerà un secondo mandato come presidente degli Stati Uniti a novembre.

Trump critica duramente la NATO da anni, e le preoccupazioni degli alleati sono cresciute dopo che l’ex presidente – che dovrebbe affrontare il presidente Joe Biden nelle elezioni del 5 novembre – ha dichiarato il mese scorso che avrebbe “incoraggiato” la Russia a “fare qualunque cosa sia necessaria”. vuole.” “Prende” e “Vuole” con i paesi della NATO che non adempiono ai propri obblighi finanziari nei confronti dell'Alleanza.

Ma nella sua conversazione con Farage, ex leader del Brexit Party, Trump ha ammorbidito i toni, sottolineando che l’Europa dovrebbe pagare la sua “giusta quota” di costi della difesa. “La NATO deve trattare gli Stati Uniti equamente perché senza gli Stati Uniti la NATO non esisterebbe”, ha affermato Trump.

Alla domanda diretta se gli Stati Uniti sarebbero venuti in aiuto dei paesi della NATO attaccati durante la sua presidenza, Trump ha risposto: – Sì. Ma si sa, gli Stati Uniti dovrebbero pagare la loro giusta quota, non quella di qualcun altro.

– anche se [kraje europejskie] E se cominciassero a comportarsi in modo corretto, l’America esisterebbe? chiese Farage.

Trump ha risposto: “Sì, al 100%”.

Secondo le stime della NATO, circa due terzi dei 32 Stati membri attualmente spendono per la difesa ad un livello target di almeno il 2%. prodotto interno lordo. Trump ha trascorso gran parte del suo primo mandato rimproverando gli alleati transatlantici, in particolare la Germania, per aver speso troppo poco nella difesa.